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Uşak İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri üreticileri işletmelerinde ziyaret ediyor

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Uşak İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri üreticileri işletmelerinde ziyaret ediyor
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Uşak İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, üreticileri işletmelerinde ziyaret ederek tarımsal ve hayvansal üretimi yerinde inceliyor. Ziyaretlerde üreticilerin sorunları ile hayvan sağlığı, aşılama, besleme ve tarımsal desteklemeler ele alınıyor.

Uşak İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, üreticileri işletmelerinde ziyaret ederek tarımsal ve hayvansal üretim faaliyetlerini yerinde değerlendiriyor.

İl Tarım ve Orman Müdürü Serkan Bilir, müdür yardımcıları, ilçe müdürleri ve teknik personelin katılımıyla gerçekleştirilen ziyaretlerde üreticilerle bir araya gelinerek üretim süreçleri inceleniyor. Görüşmelerde üreticilerin karşılaştığı sorunlar ve çözüm önerileri ele alınıyor.

Ziyaretlerde hayvan sağlığı, sürü yönetimi, koruyucu aşılama, veterinerlik hizmetleri, hayvan besleme ve bakım şartları ile biyogüvenlik ve hijyen uygulamaları hakkında bilgilendirme yapılıyor. Ayrıca verim ve kaliteyi artırmaya yönelik teknik öneriler sunulurken tarımsal desteklemeler, kırsal kalkınma projeleri ve tarım sigortaları hakkında da üreticilere bilgi veriliyor.

Saha ziyaretleriyle üreticilerden gelen talep ve önerilerin değerlendirilerek tarımsal üretimin sürdürülebilirliğine ve kırsal kalkınmaya katkı sağlanmasının amaçlandığı bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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