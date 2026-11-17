Dünya rekortmeni milli serbest dalış sporcusu Şahika Ercümen, Antalya'da düzenlenen COP31 kapsamında denizlerin ve okyanusların karşı karşıya olduğu tehditlere dikkat çekmek amacıyla su altında 4 dakika 36 saniye nefesini tuttu. Dalışın ardından Türk bayrağı açan Ercümen, "Denizler gerçekten nefes alamıyor, boğuluyor. Suyun altında çok ciddi, sessiz bir çığlık var. Bunu yaptığım her dalışta gözlemliyorum" dedi.

Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31), "Okyanus, Denizler, Doğa ve Arazi Kullanımı - Rio Sinerjisi" temasıyla devam ediyor. Konferansın Okyanuslar ve Denizler Tematik Günü kapsamında dünya rekortmeni milli serbest dalış sporcusu Şahika Ercümen, deniz kirliliği, ekosistem kaybı ve iklim değişikliğine dikkat çekmek amacıyla farkındalık dalışı gerçekleştirdi. Ercümen, 8 metreküp suyla doldurulan, çapı 2 metre olan balık tankında 4 dakika 36 saniye boyunca nefesini tuttu. Sudan çıktıktan sonra yeniden suya giren Ercümen, Türk bayrağı açtı.

"Denizler gerçekten nefes alamıyor, boğuluyor"

Dalışın ardından açıklamalarda bulunan Ercümen, dar bir alanda gerçekleştirdiği performansın kendisi için de zorlayıcı olduğunu belirterek, "Suyun altında dakikalarca kalmak benim için gerçekten zor. Çünkü çok kalabalık bir ortamda, dar ve klostrofobik bir tüpün içindeydim. Biraz da deniz canlılarının bizim yüzümüzden suyun altında nasıl nefessiz kaldığını deneyimlemiş oldum. Denizler gerçekten nefes alamıyor, boğuluyor. Suyun altında çok ciddi, sessiz bir çığlık var. Bunu yaptığım her dalışta gözlemliyorum" ifadelerini kullandı.

"Denizlerin ve su altının sesi olmaya çalıştım"

Denizlerin tükenmeyecek bir kaynak olarak görülmesinin önemli sorunlardan biri olduğunu vurgulayan Ercümen, "Maalesef iklim kriziyle mücadele ederken karşılaştığımız en büyük sorunlardan biri, denizlerin hiç bitmeyecek ve tükenmeyecek bir kaynak olarak görülmesi. Attığımız birçok atık denizlere gidiyor ve şu an soluduğumuz havayı bile etkiliyor. Artık hepimiz iklim krizini yaşıyoruz. Bu nedenle pek çok konuşma ve söyleşide yer alıyoruz ancak bugün burada bunu biraz daha eyleme dönüştürmek istedim. Çünkü suyun altından verilecek çok fazla mesaj var ama denizler bir o kadar da sessiz. Ben de denizlerin ve su altının sesi olmaya çalıştım" diye konuştu.

"COP31'in somut eylemlere dönüşmesini diliyorum"

Suyun altında nefessiz kalmanın zorluğuna dikkat çeken Ercümen, COP31'den beklentisini şu sözlerle dile getirdi: "Suyun altında nefessiz kalmak çok can acıtıcı bir şey. Maalesef ileride denizler olmazsa hepimiz bunu deneyimleyeceğiz. İnşallah o günlere gelmeyiz ve COP31 bir milat olur. Çünkü COP31'in artık söylemlerden çok somut eylemlere dönüşmesini diliyorum. Bugünkü dalışımızı da denizlere ve okyanuslara, denizler nefes alsın diye ithaf etmek istedik."

"Spora başladığımda suyun altı çok daha canlıydı"

Sporculuk hayatı boyunca su altındaki değişime tanıklık ettiğini anlatan Ercümen, çocukluğunda yaşadığı astım rahatsızlığını da hatırlatarak, "Ben spora başladığımda suyun altı çok daha canlıydı. Astımın ardından spora başladım ve denizin, su sporlarının faydasıyla astımı yendim. Nefes alamamanın ne demek olduğunu çok iyi bilen bir çocuk olarak, sporculuk hayatım boyunca su altındaki değişimi maalesef çok hızlı gözlemledim. En son gerçekleştirdiğimiz dalışta müsilajın içine daldık. Sadece su altının güzelliklerine değil, maalesef atıklara ve müsilaja da dikkat çekmek amacıyla pek çok farkındalık dalışı gerçekleştiriyoruz. Çünkü bunlar da denizlerdeki gerçeklerimiz. Bir an önce önlem almamız gerekiyor" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı