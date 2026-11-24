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Muğla Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından Su Ürünleri İl/İlçe Müdürlükleri İstişare Toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda balıkçılık faaliyetleri, kaçak avcılıkla mücadele, su ürünleri kaynaklarının korunması ve yetiştiricilik tesislerinin denetimi başta olmak üzere sektörün önemli gündem maddeleri ele alındı.

Muğla Tarım ve Orman İl Müdürü Seyfettin Baydar'ın açılış konuşmasıyla başlayan toplantı, Su Ürünleri ve Yetiştiriciliği Şube Müdürü Erdinç Kılıç'ın bilgilendirme konuşmasıyla devam etti. Program kapsamında şube müdürlüğünde görevli teknik personeller tarafından su ürünleri sektörüne yönelik üç ayrı sunum gerçekleştirildi.

Muğla'nın 13 ilçe müdürü ve personellerinin katılım sağladığı toplantıda, balıkçılık faaliyetlerinin ilgili mevzuat hükümlerine uygun şekilde yürütülmesi, kaçak avcılıkla mücadele ve su ürünleri kaynaklarının sürdürülebilirliğinin sağlanması konuları değerlendirildi.

Ayrıca su ürünleri yetiştiricilik tesislerinin denetlenmesi, üretim planlamasının sahada etkin şekilde uygulanması, kayıt ve izlenebilirlik sistemlerinin güçlendirilmesi ile sektör paydaşlarının doğru bilgilendirilmesine yönelik çalışmalar da gündeme alındı.

Toplantıda, il ve ilçe müdürlükleri arasındaki koordinasyonun güçlendirilmesi, sahada yürütülen çalışmaların değerlendirilmesi ve su ürünleri kaynaklarının korunarak gelecek nesillere aktarılması amacıyla yapılacak çalışmalar üzerinde istişarelerde bulunuldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı