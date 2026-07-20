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Manavgat'ta 400 bin balık yavrusu baraj gölünde bırakıldı

Manavgat'ta 400 bin balık yavrusu baraj gölünde bırakıldı
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Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 'Türkiye İç Sularını Balıklandırma Projesi' kapsamında Manavgat Baraj Gölü'ne 350 bin, Manavgat Irmağı ve Naras Deresi'ne 50 bin sazan yavrusu bırakıldı.

Manavgat'ta baraj gölü ve akarsulara 400 bin sazan yavrusu bırakıldı.

Türkiye'nin iç su kaynaklarındaki balık populasyonunu korumak, sazan balığı stoklarımızı artırmak ve amatör balıkçılığı desteklemek amacıyla; Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yürüttüğü "Türkiye İç Sularını Balıklandırma Projesi" kapsamında Manavgat Baraj Gölü'ne 350 bin, Manavgat Irmağı ve Naras Deresine 50 bin adet sazan balığı yavrusu bırakıldı.

Akdeniz Su Ürünleri Araştırma Üretme ve Eğitim Enstitü Müdürlüğü'nce üretilen yavru balıklar, Antalya Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ve Manavgat İlçe Müdürlüğü su ürünleri kontrol görevlileri tarafından yeni yaşam alanlarına bırakıldı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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