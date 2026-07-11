Kılınç: 'Malatya'nın önceliği su yatırımları ve tarım kampüsü olmalı'

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Yönetim Kurulu Üyesi ve Yazıhan Ziraat Odası Başkanı Yunus Kılınç, Malatya Ziraat Odaları İl Koordinasyon Toplantısı'nda, Tarım ve Orman Bakanı'na iletilecek talepler üzerinde değerlendirmelerde bulunduklarını belirterek, Malatya'da baraj yatırımlarının tamamlanması, sulama sistemlerinin kapalı sisteme dönüştürülmesi ve yeni bir tarım kampüsü kurulmasının öncelikli talepleri arasında yer aldığını söyledi.

Yeşilyurt Ziraat Odası'nda düzenlenen Malatya Ziraat Odaları İl Koordinasyon Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulunan Kılınç, toplantının gündeminde 17 Temmuz'da gerçekleştirilecek Tarım Fuarı ile Kayısı Festivali hazırlıkları ve ziraat odalarının festivalde açacağı stantların yer aldığını ifade etti. Tarım ve Orman Bakanı'nın Malatya ziyareti öncesinde üreticilerin taleplerini ortak bir dosya halinde hazırladıklarını kaydeden Kılınç, çiftçilerin beklentilerini Bakan İbrahim Yumaklı'ya ileteceklerini belirtti.

Deprem sonrasında tarım alanında önemli yatırımların hayata geçirildiğini ifade eden Kılınç, Sansuyu Barajı'nın yeniden inşa edildiğini, depremde zarar gören sulama kanallarının yenilendiğini, hayvan varlığını kaybeden üreticilere hayvan ve yem desteği sağlandığını söyledi. Kentte ayrıca 20 bin ton kapasiteli Toprak Mahsulleri Ofisi tahıl depolarının hizmete alındığını hatırlatan Kılınç, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın Malatya tarımına önemli katkılar sunduğunu dile getirdi.

2025 yılında yaşanan zirai don felaketinin ardından üreticilere verilen desteklere de değinen Kılınç, "Türkiye genelinde 65 il don afetinden etkilendi. Devletimiz tarafından üreticilere toplam 46,5 milyar liralık destek sağlandı. Bunun 7,5 milyar lirası Malatya'daki üreticilere ödendi. Bu desteklerden dolayı Tarım ve Orman Bakanlığımıza teşekkür ediyoruz" dedi.

Malatya'nın çok yıllık meyve üretimi yapan bir kent olduğuna dikkat çeken Kılınç, su yatırımlarının hayati önem taşıdığını belirterek, "Kayısı, kiraz, ceviz, üzüm, armut ve elma gibi uzun yıllar emek verilerek yetiştirilen ürünlerimiz bulunuyor. Bu nedenle Malatya'nın suya ihtiyacı çok daha fazla. Barajlarımızın tamamlanmasını ve sulama sistemlerinin kapalı sisteme dönüştürülmesini Sayın Bakanımızdan talep edeceğiz" dedi.

Malatya'nın yalnızca kayısı ihracatından ülke ekonomisine yıllık yaklaşık 500 milyon dolar katkı sağladığını ifade eden Kılınç, deprem sonrası kamu kurumlarının yeni hizmet binalarına kavuştuğunu ancak Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'nün halen farklı noktalarda hizmet verdiğini söyledi.

Kentte modern bir tarım kampüsüne ihtiyaç bulunduğunu ifade eden Kılınç, "İçerisinde eğitim salonları, idari birimler ve ihtiyaç depolarının yer alacağı, bölgeye hizmet verecek kapsamlı bir tarım kampüsünün Malatya'ya kazandırılmasını istiyoruz. Bu talebimizi de Sayın Bakanımıza ileteceğiz" diye konuştu. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı