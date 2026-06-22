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Kırklareli'nde lavanta bahçeleri görsel şölen sunuyor: Bal arıları da nasibini alıyor

Kırklareli'nde lavanta bahçeleri görsel şölen sunuyor: Bal arıları da nasibini alıyor
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Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde son yıllarda oluşturulan lavanta bahçeleri, yaz aylarında doğaseverlerin ve fotoğrafçıların ilgi odağı haline geldi. Alternatif ürün olarak yetiştirilen lavanta, çiftçiye ekonomik katkı sağlarken, mor tarlalar eşsiz manzaralar sunuyor.

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde son yıllarda oluşturulan lavanta bahçeleri, vatandaşları odağı haline geldi. Mor renge bürünen tarlalar, özellikle yaz aylarında doğayla iç içe vakit geçirmek isteyen ziyaretçileri kendine çekerken, bal arıları da nasibini alıyor.

Lavanta yetiştiriciliğine ilginin arttığı Kırklareli'nde oluşturulan lavanta bahçeleri, çiftçinin alternatif ürünü haline geldi. Türkiye'nin önemli tarım ve hayvancılık bölgelerinden olan Kırklareli'nde çiftçi, arpa ve buğday yerine aromatik bitki olan lavantaya da yöneldi. Son yıllarda üretimi artan lavanta, kozmetikten temizlik sektörüne, sağlıktan sanayiye kadar geniş bir alanda kullanılmaya başladı.

Mor renge bürünen lavanta bahçeleri, sunduğu eşsiz manzaralarla fotoğraf tutkunlarının da gözde noktaları arasında yer alıyor. Doğayla iç içe vakit geçirmek isteyen ziyaretçiler, lavanta tarlalarında hem yürüyüş yapma hem de birbirinden güzel kareler yakalama fırsatı buluyor. Özellikle gün batımında oluşan renk cümbüşü, amatör ve profesyonel fotoğrafçıların ilgisini çekerken, lavanta bahçeleri yaz aylarında adeta açık hava fotoğraf platosuna dönüşüyor.

Haziran ayının ortalarında mor renklerini göstermeye başlayan lavantaların, hava şartlarına bağlı olarak temmuz ayının sonuna kadar canlılığını koruması bekleniyor. Ağustos ayıyla birlikte hasat döneminin başlamasıyla lavanta tarlalarındaki mor görüntünün büyük ölçüde sona ereceği belirtilirken, fotoğraf çekmek ve lavanta bahçelerini ziyaret etmek isteyenler için önümüzdeki birkaç haftanın en uygun dönem olduğu ifade ediliyor. - KIRKLARELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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