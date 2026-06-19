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Karapınar'da dolu afetinin etkilediği alanlarda inceleme

Karapınar'da dolu afetinin etkilediği alanlarda inceleme
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Konya'nın Karapınar ilçesinde meydana gelen dolu afetinin ardından ilçe tarım müdürlüğü ve ziraat odası ekipleri, zarar gören ekili arazilerde inceleme yaparak hasar tespit çalışmalarına başladı.

Konya'nın Karapınar ilçesinde Küçükaşlama Mahallesi ve çevresinde geçtiğimiz günlerde meydana gelen dolu afetinin etkilediği alanlarda incelemelerde bulunuldu.

Karapınar İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ramazan Güneri, Karapınar Ziraat Odası Başkanı Durmuş Üner, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Ziraat Odası teknik personelleri ve Küçükaşlama Mahalle Muhtarı Vahap Polat, Küçükaşlama Mahallesi ve çevresinde geçtiğimiz günlerde meydana gelen dolu afetinin etkilediği alanları inceledi. Zarar gören ekili arazilerde gerekli tespit çalışmaları yapılırken, üreticilerin yaşadığı mağduriyet yerinde değerlendirildi. Yetkililer, dolu ve aşırı yağışlar nedeniyle zarar gören çiftçilere geçmiş olsun dileklerini ileterek, hasar tespit çalışmalarının titizlikle sürdürüldüğünü belirtti. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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