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Gönen Sera OSB'de jeotermal kuyu açıldı

Gönen Sera OSB'de jeotermal kuyu açıldı
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Balıkesir'in Gönen ilçesindeki Sera Organize Tarım Bölgesi'nde yapılan sondaj çalışmalarında, 60 derece sıcaklıkta ve saniyede 40 litre debiye sahip jeotermal su kaynağına ulaşıldı. Bu keşif, bölgedeki sera ısıtma sistemleri ve yeni yatırımlar için önemli bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

Balıkesir'in Gönen ilçesindeki Sera Organize Tarım Bölgesi'nde (Sera Osb ) gerçekleştirilen sondaj çalışmalarında yaklaşık 60 derece sıcaklıkta ve saniyede 40 litre debiye sahip jeotermal suya ulaşıldı.

Dünyanın en büyük jeotermal kaynaklı sera kümelenmesi olarak gösterilen Gönen Sera OSB'de düzenlenen kuyu açılış programında, sera ısıtma sistemlerinin ihtiyaç duyduğu jeotermal kaynağın bulunmasının bölgedeki tarımsal üretim ve yeni yatırım planları açısından önemli bir gelişme olduğu belirtildi.

Yetkililer, elde edilen kaynağın sürdürülebilir ve verimli tarımsal üretim altyapısının güçlendirilmesine katkı sağlayacağını, ayrıca bölgede planlanan yeni jeotermal kuyuların açılmasına yönelik çalışmaların da hız kazanacağını ifade etti.

Jeotermal enerji potansiyelinin değerlendirilmesi ve modern sera yatırımlarının hayata geçirilmesi açısından önemli bir aşama olarak değerlendirilen programa, Yönetim Kurulu Başkanı Vali Yardımcısı Yusuf İzzet Karaman, Yönetim Kurulu Başkan Vekili İl Tarım ve Orman Müdürü Dr. Hüseyin Düzgün, Yönetim Kurulu Üyesi Gönen Ticaret Borsası Başkanı İbrahim Mutlu, Bölge Müdürü Mehmet Çelik ile teknik personel katıldı.

Balıkesir Gönen Sera Organize Tarım Bölgesi'nde sürdürülebilir üretim, enerji verimliliği ve yüksek katma değerli tarımsal üretim hedefleri doğrultusunda çalışmaların aralıksız sürdüğü bildirildi. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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