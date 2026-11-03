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Erzincan'da kışlık lahana 100-150 liradan pazar tezgahlarında satışa sunuldu

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Erzincan'da kışlık lahana 100-150 liradan pazar tezgahlarında satışa sunuldu
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Erzincan'da kışın yaklaşmasıyla lahana pazar tezgahlarında satışa sunulmaya başlandı. Erzurum'un Söğütlü köyünden getirilen lahanalar 100-150 liradan alıcı bulurken esnaf, maliyet artışına rağmen fiyatları geçen sezonla aynı tuttuklarını belirtti.

Erzincan'da kış mevsiminin yaklaşmasıyla sofraların geleneksel lezzetleri arasında yer alan lahana, pazar tezgahlarında satışa sunulmaya başlandı.

Dolma, turşu ve çorba yapımında kullanılan lahanalar, büyüklüklerine göre 100 ile 150 lira arasında değişen fiyatlarla alıcı buluyor.

Erzurum'un Söğütlü köyünden getirilerek Erzincan'da satışa sunulan lahanalar, özellikle kışlık hazırlık yapan vatandaşların ilgisini çekiyor.

Geniş yaprakları ve iri gövdeleriyle dikkati çeken lahanalar, kullanım amacına göre yemeklik ve turşuluk olarak tercih ediliyor. Erzincan mutfağında önemli bir yere sahip olan sebze, özellikle lahana dolması ve ev yapımı turşu hazırlığında kullanılıyor.

Lahana satışı yapan pazar esnafı, üretim maliyetlerindeki artışa rağmen satış fiyatlarını geçen sezonla aynı seviyede tuttuklarını belirtti.

Lahanaların büyüklüğüne göre 100 ila 150 lira arasında satıldığını ifade eden esnaf, vatandaşların fiyatları yüksek bulduğunu dile getirdi.

Kışlık mutfak hazırlıklarının önemli ürünlerinden biri olan lahana, Erzincan'da hem geleneksel yemeklerdeki kullanım alanı hem de turşuluk olarak değerlendirilmesiyle pazar tezgahlarındaki yerini koruyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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