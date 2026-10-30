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Erzincan'da Cumhuriyet tırmanışında 2 kilometrelik parkur yürüyüşü yapıldı

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Erzincan'da Cumhuriyet tırmanışında 2 kilometrelik parkur yürüyüşü yapıldı
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EBYÜ Zeka Oyunları Kulübü ile EDKİK, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için Çağlayan Beldesi'nde tırmanış etkinliği düzenledi. Katılımcılar Girlevik Şelalesi'nden Kalecik Köyü'ne yaklaşık 2 kilometre yürüdü; kayalıklarda bayrak ve Atatürk posteriyle iniş gösterisi yapıldı.

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (EBYÜ) Zeka Oyunları Kulübü ile Erzincan Dağcılık ve Kayakçılık İhtisas Spor Kulübü (EDKİK) tarafından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla tırmanış etkinliği düzenlendi.

Çağlayan Beldesi ve çevresinde gerçekleştirilen "29 Ekim Cumhuriyet Tırmanışı"na, EDKİK Başkanı Yılmaz Ünal, EBYÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Meryem Özturan Sağırlı, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Girlevik Şelalesi'nde başlayan etkinlikte katılımcılar, Türk bayrağı, üniversite bayrağı ve Atatürk posterleri eşliğinde Kalecik Köyü'ne uzanan yaklaşık 2 kilometrelik parkurda yürüdü.

Etkinliğin devamında Kalecik Köyü yakınlarındaki kayalıklarda EDKİK üyesi profesyonel dağcılar tarafından Türk bayrağı ve Atatürk posteri eşliğinde iniş gösterisi gerçekleştirildi.

Akademisyenleri ve öğrencileri bir araya getiren etkinlikle Cumhuriyet'in 103. yıl dönümü doğa, spor ve dayanışma içerisinde kutlandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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