Düzce'de hayvancılığı ve bitkisel üretimi geliştirmek amacıyla çiftçilere yönelik destek programı düzenlendi. Program kapsamında 5 bin 720 kilogram yonca tohumu, güneş enerjisi sistemleri ve arı kovanlarının korunmasına yönelik elektrikli çit ekipmanları üreticilere dağıtıldı.

Düzce Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından yürütülen Hayvancılığı Geliştirme Projesi ve Bitkisel Üretimi Geliştirme Projesi kapsamında çiftçilere ve hayvancılıkla uğraşan üreticilere yönelik destek programı gerçekleştirildi. Programda 5 bin 720 kilogram yonca tohumu, güneş enerjisi sistemleri ile arı kovanlarının güvenliğini sağlamaya yönelik elektrikli çit üniteleri ve kabloların dağıtımı yapıldı.

Düzenlenen programa Düzce Valisi Mehmet Makas, AK Parti Düzce Milletvekilleri Ayşe Keşir ve Ercan Öztürk, Düzce İl Genel Meclisi Başkanı Fazlı Koç, Düzce Tarım ve Orman İl Müdürü Esra Uzun ve çok sayıda çiftçi katıldı.

Yığılca Ana arısının önemine dikkat çekildi

Programda konuşan Düzce Tarım ve Orman İl Müdürü Esra Uzun, kentteki arıcılık faaliyetleri ve hayvansal üretime ilişkin verileri paylaşarak şunları söyledi:

"İlimizde 836 işletmede, 58 bin kovan ile yıllık 502 ton bal üretilmektedir. Ayrıca ilimize özgü önemli bir genetik değer olan Yığılca ana arısı, 2022 yılında ayrı bir genotip olarak tescil edilmiştir. Arıcılarımızın kovanlarını saldırılardan korumak amacıyla, yüzde 75 Bakanlık desteğiyle 1 milyon 330 bin TL bütçe temin edilerek 140 arıcımıza elektrikli çit ünitesi dağıtımı gerçekleştirilecektir. Diğer taraftan ilimizde 55 bin büyükbaş hayvan bulunmaktadır. Yem bitkileri üretimimiz ise 949 bin tondur. Bunun 237 bin tonu, kaba yem ihtiyacını karşılamak amacıyla üreticilerimiz tarafından üretilmektedir."

"Çiftçilerimizin kazancını arttırmayı hedefliyoruz"

Düzce İl Genel Meclisi Başkanı Fazlı Koç, İl Özel İdaresi olarak tarımsal üretimi desteklemeye devam ettiklerini belirterek, köylerde yaşayan vatandaşların üretimden kopmamasını hedeflediklerini ederek, "Bugün İl Özel İdaresi olarak yaklaşık 1.200 dekar alana ekilmek üzere yonca tohumu dağıtacağız. İl Özel İdaremizin, İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüzle birlikte yürüttüğü çeşitli projeler bulunmaktadır. Bu projelerin temel amacı, ilimizdeki çiftçilerimizin tarımsal üretimini ve kazancını artırmaktır. Çünkü biz köylerimizde yol ve su hizmetlerini gerçekleştirirken, aynı zamanda köylülerimizin köylerinde kalmasını ve üretime devam etmesini sağlamak amacıyla da bu destekleri sunmaya çalışıyoruz" dedi.

"Üreten her çiftçimizin yanında olacağız"

AK Parti Düzce Milletvekili Ercan Öztürk ise tarımsal üretimin hem Düzce hem de Türkiye açısından büyük önem taşıdığını belirterek, çiftçilere yönelik desteklerin artarak devam edeceğini söyledi. Öztürk, "Yaptığınız iş çok kıymetli. Ekilmedik, dikilmedik hiçbir yerin kalmaması hem ülkemiz hem de ilimiz açısından büyük önem taşıyor. Bu anlamda, İl Genel Meclisi Başkanımızın da ifade ettiği gibi, son dönemde İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüz ve İl Özel İdaremiz aracılığıyla çiftçilerimizin yanında olmaya gayret gösteriyoruz. Bundan sonra da üreten her çiftçimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Yeter ki topraklarımız ekilsin, dikilsin ve üretim devam etsin. Desteklerimiz artarak sürecek" diye konuştu.

"Üretim maliyetlerini azaltmayı hedefliyoruz"

AK Parti Düzce Milletvekili Ayşe Keşir de çiftçilerin üretime devam etmesinin önemine değinerek, tarımsal desteklerin üretim maliyetlerini düşürmeye yönelik olduğunu vurgulayarak şunları kaydetti:

"Zaman zaman bu tür programlar düzenliyoruz. Buradaki temel amacımız, benden önceki konuşmacıların da ifade ettiği gibi, çiftçilerimizin toprağına ve üretime sahip çıkmasını, hem hayvansal hem de bitkisel üretimi sürdürmesini sağlamaktır. Aslında tarımı çoğu zaman fiyatlar üzerinden konuşuyoruz. Ancak burada temel hedeflerimizden biri de üretim maliyetlerini azaltmaktır. Çünkü maliyetleri düşürdüğümüzde, çiftçilerimizin karlılığını ve verimliliğini artırmayı da hedefliyoruz."

"Düzce çalışan ve üreten bir şehir"

Düzce Valisi Mehmet Makas ise kentteki istihdam ve emekli sayılarına ilişkin verileri paylaşarak Düzce'nin tarım, sanayi, turizm ve taşımacılık alanlarında üretim yapan önemli bir şehir olduğunu ifade etti. Vali Makas, "Düzce'de aktif sigortalı çalışan sayısı, emekli sayısından fazladır arkadaşlar. SSK ve Bağ-Kur kapsamında yaklaşık 120 bin aktif çalışanımız bulunurken, başımızın tacı olan ve sosyal güvenlik sisteminden emekli aylığı alan yaklaşık 80 bin emeklimiz bulunmaktadır. Dolayısıyla Düzce'miz sadece tarımda değil; sanayide, turizmde ve taşımacılıkta da çalışan, üreten bir şehirdir. Bu noktada bugün, çalışan ve üreten kesimin önemli bir parçası olan çiftçilerimize, özellikle hayvancılık ve arıcılık sektörleriyle uğraşan kardeşlerimize destek vermek amacıyla buradayız. İl Özel İdaremizin ve genel bütçenin katkılarıyla bu destekleri gerçekleştiriyoruz. Çünkü bizim devlet anlayışımızın odağında her zaman insan vardır. İnsanımızın refahını artırmak, insanımıza destek olmak ve onu baş tacı etmek temel önceliğimizdir. Bu vesileyle, öncelikle iki milletvekilimize de can-ı gönülden teşekkürlerimi sunuyorum. Düzce'mizle ilgili hangi projeyi kendilerine götürsek her zaman büyük bir ilgiyle karşılıyorlar ve destek veriyorlar. Bugüne kadar hiçbir talebimizin geri çevrildiğini görmedik" ifadelerini kullandı.

Çiftçilere tarımsal üretim desteği

Konuşmaların ardından program kapsamında üreticilere yonca tohumu, güneş enerjisi sistemleri ve arı kovanlarının korunmasına yönelik ekipmanların dağıtımı gerçekleştirildi. Hayata geçirilen projelerle Düzce'de bitkisel ve hayvansal üretimin geliştirilmesi, üreticilerin maliyetlerinin azaltılması ve kırsal bölgelerde tarımsal faaliyetlerin sürdürülebilirliğinin desteklenmesi hedefleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı