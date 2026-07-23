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TMO, Beyşehir'de Üçüncü Hububat Alım Noktasını Hizmete Açtı

TMO, Beyşehir'de Üçüncü Hububat Alım Noktasını Hizmete Açtı
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Toprak Mahsulleri Ofisi Konya Başmüdürlüğü, yüksek verimli hasat sezonunda üreticilerin mağduriyetini önlemek amacıyla Beyşehir ilçesinde üçüncü bir hububat alım noktası açtı. Başmüdür Mehmet Barlak, 24 Temmuz'dan itibaren randevu alınabileceğini ve tüm ürünlerin aynı gün teslim alınacağını belirtti.

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Konya Başmüdürlüğü, yüksek verimin yaşandığı hasat sezonunda üreticilerin mağduriyet yaşamaması için Konya'nın Beyşehir ilçesinde üçüncü hububat alım noktasını hizmete açma kararı aldı.

TMO Konya Başmüdürlüğü, hinterland genelinde 90'ın üzerinde, Beyşehir ilçesinde ise iki alım noktasında hububat alımlarını yoğun şekilde sürdürürken, bu yıl mevsim şartlarının olumlu seyretmesiyle birlikte rekoltenin artması üzerine kapasite artırımı kararı aldı. Bu kapsamda TMO Konya Başmüdürü Mehmet Barlak, Beyşehir Ziraat Odası'nı ziyaret ederek Oda Başkanı Mustafa Ağralı, yönetim kurulu üyeleri ve üreticilerle bir araya geldi. Üreticilerin taleplerini dinleyen Barlak, Beyşehir'de üçüncü bir alım noktası oluşturulduğunu açıkladı. Barlak, ürün teslim etmek isteyen üreticilerin 24 Temmuz Cuma günü saat 14.00'ten itibaren Beyşehir Ajans Amirliği için randevu alabileceklerini belirterek, gün içerisinde randevusu bulunan tüm üreticilerin ürünlerinin aynı gün teslim alınacağını söyledi. Hiçbir üreticinin mağdur edilmeyeceğini vurgulayan Barlak, TMO Konya Başmüdürlüğü olarak hasat sezonu boyunca 7 gün 24 saat sahada olduklarını ifade etti. Üreticilerin ve Beyşehir Ziraat Odası'nın taleplerini yerinde değerlendirdiklerini belirten Barlak, "Üreticilerimizin ve ziraat odamızın taleplerini dinleyerek yerinde çözüm ürettik. Yoğunluğu azaltmak ve alımları hızlandırmak amacıyla üçüncü alım noktasını oluşturma kararı aldık" dedi.

Yeni alım noktasının faaliyete geçmesiyle birlikte Beyşehir'de hububat alımlarının daha hızlı yürütülmesi ve hasat döneminde oluşabilecek yoğunluğun önüne geçilmesi hedefleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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