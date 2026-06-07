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Bakan Kacır'dan Sıfır Atık Forumu'nda yoğun diplomasi trafiği

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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Uluslararası Sıfır Atık Forumu'nda Tanzanya, Somali, Güney Sudan ve Almanya ile sanayi, teknoloji ve sürdürülebilir kalkınma alanlarında iş birliği imkanlarını görüştü.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Uluslararası Sıfır Atık Forumu marjında; Tanzanya, Somali ve Güney Sudan Ticaret ve Sanayi Bakanı ile Almanya Çevre, İklim Eylemi, Doğa Koruma ve Nükleer Güvenlik Bakanlığı Parlamenter Müsteşarı ile görüştüklerini bildirdi.

Bakan Kacır, görüşmelerde sanayi, teknoloji, yatırım ve sürdürülebilir kalkınma alanlarındaki iş birliği imkanlarını kapsamlı şekilde ele aldıklarını belirtti.

Görüşmelere ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Bakan Kacır, şu ifadeleri kullandı:

"Uluslararası Sıfır Atık Forumu marjında; Tanzanya Sanayi ve Ticaret Bakanı Sayın Judith Salvio Kapinga, Somali Ticaret ve Sanayi Bakanı Sayın Gamal Mohamed Hassan, Güney Sudan Ticaret ve Sanayi Bakanı Sayın Labanya Margaret Mathya Ugila ve Almanya Çevre, İklim Eylemi, Doğa Koruma ve Nükleer Güvenlik Bakanlığı Parlamenter Müsteşarı Sayın Rita Schwarzelühr-Sutter ile gerçekleştirdiğimiz görüşmelerde ülkelerimiz arasındaki sanayi, teknoloji, yatırım ve sürdürülebilir kalkınma alanlarındaki iş birliği imkanlarını kapsamlı şekilde ele aldık."

Ülkeler arasında tesis edilen güçlü diyalog ve ortaklık mekanizmalarının yeni fırsatlar ortaya çıkaracağını da belirten Bakan Kacır, "Türkiye olarak yeşil dönüşüm, temiz teknolojiler ve döngüsel ekonomi alanlarında uluslararası iş birliklerimizi güçlendirmeye; ortak kalkınma hedefleri doğrultusunda bilgi, teknoloji ve tecrübe paylaşımını artırmaya kararlılıkla devam edeceğiz" ifadesini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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