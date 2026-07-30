Aydın’ın 65 yıllık spor hafızası yıkılıyor

Aydın'ın Efeler ilçesinde yaklaşık 65 yıldır spor müsabakalarına, törenlere ve binlerce vatandaşın çocukluk ve gençlik hatıralarına ev sahipliği yapan Atatürk Spor Salonu'nda yıkım çalışmaları başladı.

Aydın'da yaklaşık 65 yıldır spor müsabakalarına ve törenlere ev sahipliği yapan Atatürk Spor Salonu'nda yıkım çalışmaları başladı. Tribünlerin bir bölümünün yıkıldığını gören vatandaşlar, bir dönemin simgesi olan salonun sadece duvarlarının değil, hatıralarının da yok olduğunu söylediler. 1960'lı yılların başında yapımı tamamlanan ve kentin spor tarihinin en önemli simgelerinden biri haline gelen Atatürk Spor Salonu, basketbol, voleybol, hentbol başta olmak üzere çok sayıda spor müsabakasının yanı sıra törenlere ve farklı organizasyonlara da ev sahipliği yaptı. Yıllar boyunca binlerce Aydınlının yolunun kesiştiği salon, özellikle çocukluk ve gençlik yıllarını burada geçiren vatandaşlar için yalnızca bir spor tesisi değil, geçmişten bugüne uzanan bir anı noktası oldu. Salonun fay hattı üzerinde bulunması ve ekonomik ömrünü tamamlaması nedeniyle yıkımına karar verilirken, iş makinelerinin binanın duvarlarını ve tribünlerini sökmeye başlaması kentte duygusal anların yaşanmasına neden oldu Salonun tribün bölümünün bir kısmının yıkıldığını gören vatandaşlar, yıllarca maç izledikleri, tezahürat yaptıkları ve bahçesinde spor yaptıkları alanın artık olmayacak olmasının hüznünü yaşadı.

"Gençliğimiz buralarda geçti"

Çocukluğundan itibaren Atatürk Spor Salonu'nda çok sayıda müsabaka izlediğini belirten Aydın Kaçar, yıkımı görünce geçmiş yılları hatırladığını ifade ederek "Bu tesis en az 60 senelik vardır. Bizim gençliğimiz buralarda geçti. Çok müsabakalara geldik seyirci olarak. Burasının yıkıldığını görünce tabii biraz içimiz burkuldu. Geçmiş zamanları hatırladık. Çok anımız var burada. Artık inşallah daha iyisi olur" dedi.

"Kendimizi bildik bileli buradaydı"

Bölge esnaflarından Mustafa Yalçınkaya da hayatının önemli bir bölümünün Atatürk Spor Salonu çevresinde geçtiğini belirterek, yıkım çalışmalarını üzüntüyle izlediğini söyledi. Yalçınkaya, "Bu mahallede doğdum, büyüdüm. Burada bayağı hatıralarım var. İçimiz buruk. Atatürk Kapalı Spor Salonumuz şu anda yıkılıyor. Burada bayağı hatıralarımız oldu. Burada top oynadık, maç yaptık, eğlendik. Burası yıkıldığı için üzülüyoruz, içimiz buruk. Burada maçlara geliyorduk, maç bakıyorduk, kendimiz de oynuyorduk. Yani kendimizi bildik bileli kapalı spor salonu buradaydı. Ama devletimiz inşallah bunun daha iyisini yapacaktır. Aydın'ımıza güzel bir eser kazandıracaktır inşallah" şeklinde konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı