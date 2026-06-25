Aydın'da pamukta zararlı uyarısı

Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, son günlerde etkili olan bölgesel yağışların pamukta tütün thripsi ve pamuk yaprakbiti popülasyonunu artırdığına dikkat çekerek üreticilere düzenli tarla kontrolü ve erken mücadele çağrısında bulundu.

Son günlerde Aydın genelinde etkili olan bölgesel yağışlar, pamukta önemli zararlılar arasında yer alan pamuk yaprakbiti ile pamukta erken dönemde görülen tütün thripsi için uygun üreme ve gelişme şartları oluşturdu. Özellikle pamukta erken dönemde ciddi zararlara yol açabilen tütün thripsinin, bitkinin büyüme noktasını etkileyerek çatallanmalara ve buna bağlı verim kayıplarına neden olabileceği belirtildi. Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, üreticilerin tarlalarını düzenli olarak kontrol etmeleri ve zararlıları erken dönemde tespit etmelerinin büyük önem taşıdığı vurgulandı.

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın Zirai Mücadele Teknik Talimatları doğrultusunda ise pamuk fidelerinin 1-3 gerçek yapraklı dönemde olduğu süreçte, tütün thripsi yoğunluğunun yaprak başına 1 adet seviyesine ulaşması durumunda kimyasal mücadelenin başlatılması gerektiği ifade edildi.

Mücadele zamanının kaçırılmaması ve muhtemel verim kayıplarının önüne geçilmesi için tarla kontrollerinin titizlikle sürdürülmesi gerektiğini bildiren Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada "Son günlerde ilimizde etkili olan bölgesel yağışlar, pamukta önemli zararlılardan olan pamuk yaprakbiti ve pamukta erken dönemde görülen tütün thripsinin üremesine ve gelişmesine uygun şartlar oluşturmuştur. Mücadele zamanının kaçırılmaması ve muhtemel verim kayıplarının önlenmesi amacıyla tarla kontrollerinin titizlikle sürdürülmesi gerekmektedir" ifadeleri yer aldı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı