Çevre ve barış için pedal çevirdiler - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Çevre ve barış için pedal çevirdiler

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Çevre ve barış için pedal çevirdiler

Bu yıl 13'üncüsü düzenlenen Geleneksel Tophane'den Mudanya'ya Bisiklet Turu, "Çevre ve Barışa Pedalla" temasıyla gerçekleşti.

Bu yıl 13'üncüsü düzenlenen Geleneksel Tophane'den Mudanya'ya Bisiklet Turu, "Çevre ve Barışa Pedalla" temasıyla gerçekleşti. Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem'in de pedal çevirdiği bisiklet turunda, çevre felaketlerine ve dünya barışına dikkat çekildi.

Nilüfer Belediyesi, Nilüfer Kent Konseyi, Mudanya Belediyesi ve Türkiye Bisiklet Federasyonu organizasyonuyla düzenlenen Geleneksel Tophane'den Mudanya'ya Bisiklet Turu, yoğun katılımla gerçekleşti. "Çevre ve Barışa Pedalla" temasıyla bu yıl 13'üncüsü düzenlenen bisiklet turunda, Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem de pedal çevirdi. Bisiklet turunun açılışında Nilüfer Kent Konseyi Başkanı Neslihan Binbaş, Bisiklet Federasyonu Bursa İl Temsilcisi Nuri Tutal ile Nilüfer Belediyesi Bisikletli Zabıta Ekibi de yer aldı. Bisiklet turunda, kentleri ve yerel yönetimleri sürdürülebilir ulaşım tedbirleri almaya teşvik etmek amacıyla her yıl kutlanan Avrupa Hareketlilik Haftası sebebiyle, "Sağlıklı ve güvenli hareketlilik için pedallıyoruz" yazılı pankartla da, bu konuya dikkat çekildi.

Tophane'de Saltanat Kapısı'nda sabah saatlerinde toplanan bisiklet tutkunları, başlangıç için yerlerini aldı. Turun açılış konuşmasını yapan Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, en çevreci araç olan bisikletin kullanımını teşvik etmek için Nilüfer Belediyesi olarak yıllardır çalışmalar yaptıklarına dikkat çekti. Nilüfer Belediyesi ve Nilüfer Kent Konseyi olarak bisiklet turuna her yıl destek verdiklerini belirten Başkan Turgay Erdem, bisikleti bir yaşam biçimi haline getiren ve bu konuda farkındalık ortaya koyan Tophane'den Mudanya'ya Bisiklet Turu'nun gerçekleşmesine katkıda bulunan ve katılan herkese teşekkür etti.

Nilüfer Kent Konseyi Başkanı Neslihan Binbaş da, Nilüfer Kent Konseyi'nin bisiklet çalışma grubunun etkinliklerine başladığını ifade ederek, bütün bisiklet sevdalılarını bu gruba katılmaya davet etti.

Açılış konuşmalarının ardından Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, pedal çevirerek 13. Tophane'den Mudanya'ya Bisiklet Turu'nu başlattı. Yüzlerce bisiklet tutkunu, Tophane'den başlayan bisiklet turunu, Atatürk Caddesi, Acemler Kavşağı ve Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'ndan geçerek, Mudanya Mütareke Meydanı'nda tamamladı. - BURSA

Çevre ve barış için pedal çevirdiler

Çevre ve barış için pedal çevirdiler

Çevre ve barış için pedal çevirdiler

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Temel Karamollaoğlu Selahattin Demirtaş Muhammed Ali Fatih Erbakan
Magazin Seda Sayan Oğuzhan Koç Kerem Kamışlı Burak Yamantürk Namaz Vakitleri
Spor Şenol Güneş
Tüm Haberler Hava Durumu Mahmut Özer Sergen Yalçın Amelia Hamlin
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Çevre ve barış için pedal çevirdiler - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 26.09.2021 13:21:36. #1.11#