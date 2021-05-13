Çeşmeli turizmciler yaz sezonundan umutlu
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Çeşmeli turizmciler yaz sezonundan umutlu

Çeşmeli turizmciler yaz sezonundan umutlu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Tam kapanma döneminin Ramazan Bayramı'nı da kapsaması nedeniyle mayıs ayını kayıp olarak değerlendiren İzmir Çeşmeli turizmciler, haziran ayından itibaren kontrollü normalleşme beklentisi içinde olduklarını ifade ederek, "Geçen seneyi aratmayacak rakamlara ulaşacağımıza inanıyoruz" dedi.

Tam kapanma döneminin Ramazan Bayramı'nı da kapsaması nedeniyle mayıs ayını kayıp olarak değerlendiren İzmir Çeşmeli turizmciler, haziran ayından itibaren kontrollü normalleşme beklentisi içinde olduklarını ifade ederek, "Geçen seneyi aratmayacak rakamlara ulaşacağımıza inanıyoruz" dedi.

Pandemi öncesi dönemlerde Ramazan ve Kurban Bayramlarında 1 milyonu aşan tatilciyi ağırlayan İzmir Çeşme, tam kapanma nedeniyle bu yıl ilçede ikinci konutu olan 400 bini aşkın yazlıkçıyı ağırlarken, otellerdeki doluluk oranı yüzde 15'lerde kaldı. Çeşmeli turizmciler mayıs ayını kayıp olarak görürken, haziran ayından itibaren kontrollü normalleşmenin başlaması beklentisine girdiklerini, yoğun aşılama ile geçen senenin rakamlarının üzerine çıkılacağı düşüncesinde olduklarını ifade etti.

"Yavaş yavaş normalleşmeye döneceğiz"

Ege Turistik İşletmeler ve Konaklamalar Birliği (ETİK) ve Çeşme Turistik Otelciler Birliği (ÇEŞTOB) Başkan Yardımcısı Orhan Belge, "Bilindiği üzere 29 Nisan'da 17 günlük tam kapanmaya gittik. Bu 17 günlük tam kapanma bayramı da içine aldı. Bu da bizim için bir kayıp teşkil etti. Ancak bundan önemlisi ülkemizde vaka sayılarının bir an evvel azalmasıydı. Onu da nispeten başardık gibi görünüyor. 60 binlerden 13 binlere geriledi. Uzmanlar, vakaların önümüzdeki günlerde daha da aşağıya gideceğini tahmin ediyor. 17 Mayıs'tan sonra inşallah kısmi olarak, yavaş yavaş normalleşmeye döneceğiz" diye konuştu.

"Bu sene daha tecrübeliyiz"

Tam kapanmanın rezervasyonları etkilediğini belirten Belge, "Her ne kadar mayıs ayı istediğimiz kadar olmasa da, 1 Haziran'dan sonra geçen seneyi de aratmayacak rakamlara ulaşacağımıza inanıyorum. Geçen sene aşı olayı hiç yoktu. Önlemleri alarak otellerimizi, tesislerimizi açtık. Bu sene daha tecrübeliyiz. Daha geniş önlemler aldık. Aşı da uygulanmaya başladı. Aşılama şu anda Türkiye'de 25 milyonu geçti. İki doz aşı uygulaması da 10 milyonu geçti. Aşılama ve bağışıklık arttıkça, geçen seneki duruma düşmeyeceğimize inanıyorum" ifadelerine yer verdi.

"Geçen seneyle asla kıyaslanmayacak rakamlar olacağına inanıyorum"

Yaz sezonu için erken rezervasyonların geçen seneye göre daha iyi olduğunu açıklayan Orhan Belge, "Bütün dünya sıkıldı. Şu anda kapanmaya rağmen açık olan otellerimizi tercih edenler var. İç pazar ve 15 Haziran'dan sonra da dış pazarda, geçen seneyle asla kıyaslanmayacak rakamlar olacağına inanıyorum. İnşallah bu seneyi daha da uzatarak tamamlayacağımıza inanıyorum. Geçen sene bunun sinyallerini almıştık. Zaten Çeşme'nin havası çok iyi" diye konuştu.

"Güvenli Turizm Sertifikası'nda Türkiye'ye örneğiz"

Maske, mesafe ve hijyenden asla taviz verilmemesi gerektiğini vurgulayan Belge, şöyle konuştu: "Denetimlerimiz çok iyi geçiyor. Bilindiği gibi Güvenli Turizm Sertifikaları var. Bunlardan alabildiğimiz kadarını aldık. Şu anda da haftada iki denetim geçiriyoruz. Bu güzel bir şey. Bizim de görmediğimiz bazı durumlarda bize yardımcı oluyorlar. Çeşme ve İzmir'i de içine katarsak, Güvenli Turizm Sertifikası'nda Türkiye'ye örneğiz."

"Mayıstaki kaybı, sezon sonunda telafi edeceğimizi düşünüyorum"

Çeşme'de bir otelin genel müdürü Ebru Tuğgan da, "Tam kapanma kapsamındaki seyahat kısıtlamaları nedeniyle, mayıs ayında istenen dolulukları elde edemedik. Aslında turizm sektöründeki aşılama çalışmaları umut vadediyor. Beklentimiz, Türkiye'deki vakaların düşmesi ve turizm sezonunun açılması yönünde olacak. Mayıs ayındaki kaybı da sezon sonuna eklemek, turizmcilerin hedefi halinde. Uzun bir tatil sezonu diliyoruz. Bayramda maalesef istenen doluluklara ulaşamadık. Hatta rezervasyonlarımızın bir çoğunun iptali söz konusu oldu. Şehirlerarası seyahat yasakları nedeniyle misafirler otellere ulaşmakta güçlük çekiyor. Özellikle misafirlerden seyahat izin belgesi istenmesi dolulukları tabii ki etkilemiş durumda. Yurt dışının açılmasını da bekliyoruz. Almanya, Rusya gibi ülkelerin seyahat yasağını kaldırmasının ardından istenen doluluklara ulaşmayı hedefliyoruz. Otellerimizde Güvenli Turizm Sertifikası var. Tüm önlemler alınmış durumda. Gelen misafirlerimizin sağlıklı ve güvenli bir seyahat ve tatil geçirmeleri en büyük hedefimiz haline geldi. Sektördeki aşılama çalışmaları da olumlu yönde ilerliyor. Bazılarında ikinci doz aşılar da tamamlanmak üzere. Dolayısıyla sezona iyi bir başlangıç yapacağımıza inanıyorum. Mayıstaki kaybı, sezon sonunda telafi edeceğimizi düşünüyorum" diye konuştu.

"Haziranda ne olur, bilmiyoruz"

Alaçatı'da butik otel işleten Yusuf Toplayıcı da, "Mayısın içindeyiz. Bayram geldi ama odalarımız boş. Rezervasyonlarımız vardı. Onların hepsi iptal oldu. Misafirlerimiz gelse, tam kapanma nedeniyle çıkabilecekleri bir yer yok. Mayısı böyle bitiriyoruz. Haziranda ne olur, bilmiyoruz. Bekliyoruz. Pandemi dolayısıyla bir daha kapanma olur mu diye tedirginlik var. Biraz üzüntülüyüz" diyerek görüşlerini ifade etti.

Denetimler devam ediyor

Öte yandan takviye ekiplerle güçlendirilen Çeşme Emniyet Müdürlüğü ekipleri de Çeşme'deki denetimlerini sıkılaştırdı. Ana yollarda ve kavşaklarda geliş ve gidiş yönündeki bütün araçları durduran ekipler, muafiyet belgesi sorgulaması yaptı. Ekiplerin bütün araçlarda sorgulama yapması nedeniyle zaman zaman ana yollarda ve kavşaklarda araç kuyrukları oluştu. - İZMİR

Çeşmeli turizmciler yaz sezonundan umutlu
Çeşmeli turizmciler yaz sezonundan umutlu
Çeşmeli turizmciler yaz sezonundan umutlu
Çeşmeli turizmciler yaz sezonundan umutlu
Çeşmeli turizmciler yaz sezonundan umutlu
Çeşmeli turizmciler yaz sezonundan umutlu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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