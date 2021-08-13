Çermik'teki cinayet şüphelileri yakalandı
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Çermik'teki cinayet şüphelileri yakalandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Çermik'teki cinayet şüphelileri yakalandı Diyarbakır'ın Çermiş ilçesinde meydan gelen arazi anlaşmazlığı nedeniyle hayatını kaybeden S.K.'nın cinayet şüphelileri yakalandı.

Çermik'teki cinayet şüphelileri yakalandı

DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın Çermiş ilçesinde meydan gelen arazi anlaşmazlığı nedeniyle hayatını kaybeden S.K.'nın cinayet şüphelileri yakalandı.

Olay, 27 Mart'a Çermik ilçesi Yayıklı Mahallesinde meydana gelmişti. Edinilen bilgilere göre arazi anlaşmazlığı nedeniyle iki aile arasında çıkan silahlı kavgada hayatını kaybeden 53 yaşındaki S.K. isimli bir vatandaşın katil şüphelileri V.K. ve V.K. yakalandı. Diyarbakır Valiliği İl Jandarma Komutanlığınca yapılan açıklamada, "Çermik İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk sahasında bulunan Yayıklı mahallesinde 27 Mart 2021 günü iki aile arasında çıkan arazi anlaşmazlığı nedeniyle silahlı kavga olayı meydana gelmiştir. Meydana gelen olayda S.K. 52 yaşında öldürülmüş, şüphelilerden C.K., S.K. ve Y.K. tutuklanmış, V.K. ve C.K. olay yerinden kaçmıştı. Jandarma Suç Araştırma Timi ve Çermik İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan titiz çalışmalar sonucunda V.K. ve C.K. isimli firari şüphelilerin Şanlıurfa ili Siverek ilçesinde bir otoparkta saklandıkları tespit edilmiştir. 12 Ağustos 2021 günü Siverek'te şüphelileri yakalamaya yönelik yapılan operasyonda şahıslar yakalanarak çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanmış ve cezaevine teslim edilmişlerdir. Halkımızın huzur ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik yürütülen adli ve mülki görevlere artan bir azim ve kararlılıkla aralıksız olarak devam edilmektedir" denildi.

Çermik'teki cinayet şüphelileri yakalandı
Çermik'teki cinayet şüphelileri yakalandı
Çermik'teki cinayet şüphelileri yakalandı
Çermik'teki cinayet şüphelileri yakalandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Murat Başal

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