Ceren Gündoğdu'dan aşk enerjisiyle dolu bir şarkı!

09.08.2019 10:38

Alternatif müziğin romantik sesi Ceren Gündoğdu, mayıs ayında yayımladığı "Ben Hep Seni Sevdim" parçasıyla YouTube üzerinde bir milyon izlenme barajını geçmeyi başardı.

Ceren Gündoğdu "Sağım Solum Aşk"ı şöyle tanımladı: "Bu şarkı güzel şeylerin ansızın kapıyı çalabileceğine dair olan inancını tazelemek isteyenlerin şarkısı! Bu şarkı güzel hissedenlerin etrafına da güzel hissettireceğini farkında olanların şarkısı!"

Söz ve bestesi Ceren Gündoğdu'ya, düzenlemeleri Arel Koray Nalbant'a ait olan şarkının video klibinin senaryosu da Ceren'e ait. Bir müzikal filmini andıran bu renkli video klipte bolca dans sahnesi bulunuyor ve klipte sanatçıya, müzikal oyuncusu arkadaşları eşlik ediyor. Yönetmenliğini Onur Cabi'nin üstlendiği video klibi YouTube üzerinden izlemek için:

6 yaşında, kendi deyimiyle 'yol arkadaşı' piyanosu ile tanışan ve yazdığı şarkılarla samimi ve romantik bir müzik dilinin izini süren Ceren, hâlen, bir Zorlu PSM prodüksiyonu olan "Damdaki Kemancı" müzikalinde "Hodel" karakterini canlandırmaya devam etmektedir.

Kaynak: Bültenler