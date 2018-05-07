Cengiz Ünder Attığı Golü Anlattı: Boşluğu Gördüğüm An Kaleye Vurmayı Düşündüm
Roma'nın Cagliari'yi deplasmanda 1-0 mağlup ettiği karşılaşmada takımının tek golünü atan Cengiz Ünder, "Boşluğu gördüğüm an kaleye vurmayı düşündüm." dedi.
Cagliari'yi 1-0 mağlup eden Roma'nın tek golünü atan Cengiz Ünder, maçın ardından açıklamalarda bulundu.
"BOŞLUĞU GÖRDÜĞÜM AN..."
Gol anını anlatan Cengiz Ünder, "Boşluğu gördüğüm an kaleye vurmayı düşündüm. Güzel bir şut çektim ve gol oldu. Üç puanı almamıza yardımcı olduğum için mutluyum" ifadelerini kullandı.
"ÖNEMLİ BİR GOL ATTIM"
Çok mutlu olduğunu vurgulayan milli futbolcu, "Önemli bir gol attım. Bundan dolayı çok mutluyum ve takım arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Son düdüğe kadar savaştık. Bizim için henüz sezon bitmedi. Güçlü bir şekilde sezonu tamamlamak istiyoruz" şeklinde konuştu.
YORUMLAR (4)
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gidip şu çocukça sokak kavgalarınızı başka yerde yapın ya sürekli geçmişe dönüş bu ülkede 3 büyükler kollanır ekonomik şartlar ve ortam bunu gerektirir anlayın artık sığ kafalarCevap Yaz Yayından Kaldır
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messi ayarında bir vuruş tebrikler cengizCevap Yaz Yayından Kaldır
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adamlık öğrenin fenerbahçeliler dun oynadığınız bır maçı anlatayım hakemler bir oldu fenevi son hafta şampiyon yapmaya uğraşıyorlar bu futbolla avrupaya gidip 0 çekecek biz napalım ayrıca hiç bir takıma karşı 11 e 11 oynayamayan bır fenerbahçe var dün 11 kişi artı hakem ve sov artı sahada 2 top ile 13 kişi olan fb 9 kişi kalan bursayı zor yendi bizim ligde boyle işteCevap Yaz 3 7 Yayından KaldırKSKSKSKS: GS-ALANYA MACINDA ALANYA LEHINE VERILMEYEN PENALTI VE KIRMIZI KART NEYDI 6BAHCE?1 Yayından Kaldır