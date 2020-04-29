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Cemal Kaşıkçı'nın nişanlısı Hatice Cengiz, Newcastle'ın Prens Selman'a satılmasına karşı çıktı

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın başında bulunduğu bir konsorsiyumun İngiltere Premier Lig ekiplerinden Nerwcastle United'ı satın almak için teklif yapmasına tepkiler sürüyor. Dünya Af Örgütü'nden sonra Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın nişanlısı da satışa engel olunması için Premier Lig yönetimine mektup yazdı.

Cemal Kaşıkçı'nın nişanlısı Hatice Cengiz, Newcastle'ın Prens Selman'a satılmasına karşı çıktı
29.04.2020 15:31 | Son Güncelleme: 29.04.2020 15:43

Gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın nişanlısı Hatice Cengiz, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın başında bulunduğu Suudi Arabistan Kamu Yatırım Fonu'nun oluşturduğu konsorsiyumun, İngiliz Premier Lig ekiplerinden Newcastle United'ı satın almasının engellenmesini istedi.

Cengiz adına Premier Lig yönetimine mektup yollayan avukat Rodney Dixon, Suudi Arabistan Kamu Yatırım Fonu liderliğindeki bir konsorsiyumun Newcastle United'ı satın almasının engellenmesi çağrısında bulundu.

Cengiz'in de Twitter hesabından paylaştığı mektupta, Premier Lig yönetiminden, satışın engellenmesi için gereken bütün adımların atılması talep edildi.

"İNGİLİZ FUTBOLU İSTİSMAR EDİLECEK"

"Premier Lig'de böyle menfur eylemlere karışmış hiç kimseye yer olmamalı." ifadesi kullanılan mektupta, satışın İngiliz futbolunun dayandığı ilkelere aykırı olacağı vurgulandı.

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın, Newcastle United'ı satın almak suretiyle kendi imajını aklamak için İngiliz futbolunu istismar edeceği belirtilen mektupta, "Futbolun, örtbasın başka bir parçası haline gelmesine izin verilemez" ifadesi kullanıldı.

Newcastle United'ın satın alınmasının bin Selman ve Suudi yetkililer için sadece "iş" olarak görülemeyeceği belirtilen mektupta, "(Bu) adaletten ve uluslararası denetimden kaçma girişimidir." değerlendirmesi yapıldı.

Cemal Kaşıkçı'nın nişanlısı Hatice Cengiz, Newcastle'ın Prens Selman'a satılmasına karşı çıktı

AF ÖRGÜTÜ DE KARŞI ÇIKTI

Uluslararası Af Örgütünün İngiltere Direktörü Kate Allen da geçen hafta Premier Lig Başkanı Richard Masters'a yazdığı mektupta, satışın engellenmesini istemişti.

Suudi fonunun neden bir İngiliz kulübü satın almak istediğine ciddi bir şekilde bakılması gerektiği belirtilen mektupta, "Premier Lig, uluslararası hukuka aykırı ve Premier Lig ile küresel futbol değerleriyle çelişen son derece ahlak dışı eylemleri örtbas etmek için Premier Lig futbolunun ihtişamını ve prestijini kullanmak isteyenlerin oyuncağı olma riski ile karşı karşıya." ifadesi yer almıştı.

Muhammed bin Selman'ın başkanlık ettiği Kamu Yatırım Fonu, kulübün mevcut sahibi Mike Ashley'e 300 milyon sterlin teklifte bulunmuştu. Satışın onaylanması durumunda Suudi grup, kulübün yüzde 80'ine sahip olacak.

KAŞIKÇI CİNAYETİ

Evlilik işlemleri için 2 Ekim 2018'de Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğuna giden Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'dan bir daha haber alınamamıştı. Cinayetin üzerinden geçen sürede Kaşıkçı'nın ne zaman, nerede ve nasıl öldürüldüğüyle ilgili bilgiler ortaya çıktı ancak cesedinin nerede olduğu konusu bir türlü netlik kazanamadı.

Amerikan Washington Post gazetesi, ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı'nın (CIA), Kaşıkçı cinayetinin emrini Suudi Arabistan Veliaht Prensi Bin Selman'ın verdiği sonucuna ulaştığını yazmıştı.

Cemal Kaşıkçı'nın nişanlısı Hatice Cengiz, Newcastle'ın Prens Selman'a satılmasına karşı çıktı
Haber Yorumları (1)
TURİST: Arap kadınları kaba ve biraz cahilcene.
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