Cem Yılmaz'ın ağabeyinin PTT'ye sorduğu soru sosyal medyada gündem oldu! Vatandaşlardan destek mesajı yağdı
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Cem Yılmaz'ın ağabeyinin PTT'ye sorduğu soru sosyal medyada gündem oldu! Vatandaşlardan destek mesajı yağdı

Cem Yılmaz'ın ağabeyi Can Yılmaz'ın PTT'ye sorduğu soru sosyal medyada gündem oldu. PTT'nin sisteminden HGS yüklemesinde üst sınırın 250 lira olmasını ve her işlem için 5 TL alınmasını eleştiren Yılmaz'a vatandaşlardan destek mesajı yağdı.

10.09.2020 16:09 | Son Güncelleme: 10.09.2020 17:04

Cem Yılmaz'ın ağabeyi Can Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla gündem oldu. Yılmaz, PTT'nin HGS sisteminden para yatırmada üst sınırın 250 TL olmasını ve alınan işlem ücretini eleştirdi. Bir çok kullanıcı Yılmaz'ın paylaşımına destek verdi.

"PTT 5 TL'LİK HANGİ İŞLEMİ YAPIYOR?"

"Kendi telefonumdan kendi internetimi kullanarak yaptığım işlem için neden 5 TL hizmet bedeli ödüyorum?" diye soran Yılmaz, "Bu operasyonda PTT 5 TL'lik hangi işlemi yapıyor? Hadi verelim, bir kere 5 TL verip 1.000 ve 2.000 lira niye yükleyemiyorum?" dedi.

Yılmaz paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

Paralı yoldan geçmek için HGS yüklemek istiyorsun, 1.000 TL yükleyeyim diyorsun. Olmuyor. En fazla 250 TL yükleniyor. 250 TL Osmangazi de bitiyor zaten. Her 250 TL'de 5 TL hizmet bedeli ödüyorsun. Kendi telefonumdan yaptığım işlem, kendi hesabımdan kendi internetimi kullanıp kendi 1.000 TL'mi yola vermek için ayrıca PTT'ye 20 TL hizmet bedeli vermek niye? Niye 250 TL sınırı var niye 25 ve 50 TL seçeneği var, her 25 TL'de 5 TL almak nasıl bir seçenek mesela. Bu operasyonda PTT 5 TL'lik hangi işlemi yapıyor? Hadi verelim, bir kere 5 TL verip 1.000 ve 2.000 lira niye yükleyemiyorum?"

Cem Yılmaz'ın ağabeyi Can Yılmaz'ın PTT paylaşımı gündem oldu! Vatandaşlardan destek mesajı yağdı
Cem Yılmaz'ın ağabeyi Can Yılmaz'ın PTT paylaşımı gündem oldu! Vatandaşlardan destek mesajı yağdı

DİĞER KULLANICILARDAN DESTEK GELDİ

Yılmaz'ın paylaşımına diğer kullanıcılardan da destek geldi. Bir çok kullanıcı yaptığı yorumla söz konusu uygulamaya isyan etti. İşte o tepkilerden bazıları:

Cem Yılmaz'ın ağabeyi Can Yılmaz'ın PTT paylaşımı gündem oldu! Vatandaşlardan destek mesajı yağdı
Cem Yılmaz'ın ağabeyi Can Yılmaz'ın PTT paylaşımı gündem oldu! Vatandaşlardan destek mesajı yağdı
Cem Yılmaz'ın ağabeyi Can Yılmaz'ın PTT paylaşımı gündem oldu! Vatandaşlardan destek mesajı yağdı
Cem Yılmaz'ın ağabeyi Can Yılmaz'ın PTT paylaşımı gündem oldu! Vatandaşlardan destek mesajı yağdı
Cem Yılmaz'ın ağabeyi Can Yılmaz'ın PTT paylaşımı gündem oldu! Vatandaşlardan destek mesajı yağdı
Cem Yılmaz'ın ağabeyinin PTT'ye sorduğu soru sosyal medyada gündem oldu! Vatandaşlardan destek mesajı yağdı
Haber Yorumları (12)
HULYA: Tabi can efendi paranız boln. Üst sınır doğru boş insanlar bu ülkeye ne katkin olmuş nargileci
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NİZAM: PTT eşittir yine PTT, daha gerisi yok anlayan anlamıştır. Vizite ücreti gibi bir şey. Vizite ücretini ödediğim tek bir yer var adı bende kalsın.
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ASABİ: bazı bölgelerde google puanı 1 küsür olan şubeler var mesela PTT Kargo Aydın Dağıtım ve Toplama Merkezi 115 google yorumu puan ortalaması 1. 1 biz bu duruma salla başı al maaşı zihniyeti diyoruz üç beş işgüzar yüzünden devlet kurumları böyle oldu inşALLAH yakın zamanda devlet bunlarıda düzene sokar
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