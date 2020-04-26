Çelik sektörü yeni ihracat pazarları arıyor Çelik İhracatçıları Birliği Başkanı Adnan Aslan, COVID 19 salgını nedeniyle yaşanan olumsuzluklara rağmen yeni ihracat pazarları keşfettiklerini belirtti.

Çelik İhracatçıları Birliği Başkanı Adnan Aslan, COVID 19 salgını nedeniyle yaşanan olumsuzluklara rağmen yeni ihracat pazarları keşfettiklerini belirtti. Hedef pazarlar arasında Güneydoğu Asya, Batı Afrika ve Latin Amerika bölgeleri var.