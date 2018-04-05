Çedaş Genel Müdürü Akboğa Açıklaması

Çamlıbel Elektrik Dağıtım A.Ş. (ÇEDAŞ) Genel Müdürü Ahmet Sait Akboğa, Nükleer Enerji Santralleri enerji arzı güvenliği açısından büyük önem taşıdığını söyledi.

ÇEDAŞ Genel Müdürü Ahmet Sait Akboğa, TRT Radyo 1'de sunuculuğunu Hafize Okan'ın yaptığı Ekonomi Günlüğü programının canlı yayın konuğu oldu. Akboğa, Türkiye'de enerji sektöründe yaşanan gelişmeler ve sorunların ele alındığı programda ÇEDAŞ hizmet bölgesi Sivas, Tokat ve Yozgat'ta yapılan yatırımlar ve çalışmalar hakkında da bilgiler verdi.

Mersin Akkuyu'da temelleri atılan Türkiye'nin ilk nükleer enerji santrali ile ilgili değerlendirmelerde bulunan ÇEDAŞ Genel Müdürü Ahmet Sait Akboğa,"1956 yılında Türkiye Atom Enerjisi Kurumu kuruldu ve o günden bu güne nükleer enerji üretimi ile ilgili çalışmalar devam ediyor. Akkuyu'da temelleri atılan nükleer enerji santralinin devreye alınmasıyla 62 yıllık hayalimizi gerçekleştirmiş olacağız. Cumhuriyetimizin 100'üncü yılında Akkuyu'daki ilk reaktörün devreye alınması planlanıyor. Nükleer Enerji Santralleri ülkemizde enerji arz güvenliği açısından büyük önem taşıyor." dedi.

Nükleer santrallerin tüketici ve elektrik dağıtım şirketlerine de yansımaları olacağını belirten Akboğa, enterkonnekte sistemlerin frekans, voltaj dengesini nükleer santral gibi sabit büyük güçler ile sağlamanın kolaylaşacağını söyledi.

Türkiye'nin enerjide 2023 hedefleri kapsamında kurulu enerji gücünün yüzde 10'unu nükleer santrallerden karşılamaya yönelik bir hedefi olduğunu hatırlatan Akboğa, 4 reaktörden oluşacak 4 bin 800 megavat kapasiteli Akkuyu Nükleer Enerji Santrali'nin bu noktada büyük önem teşkil ettiğini kaydetti.

Nükleer santrallerden elde edilen enerjinin küresel enerji üretiminde önemli bir orana sahip olduğuna dikkat çeken Akboğa, özellikle ABD, Fransa, Rusya, Çin ve Japonya gibi gelişmiş ülkelerin enerji üretiminde nükleer santral kullandıklarını hatırlattı. Türkiye'de nükleer santraller ile ilgili çalışmaların devam ettiğini belirten Genel Müdür Akboğa, Sinop'ta kurulması planlanan 4 bin 560 megavat kapasiteli nükleer enerji santrali ile de ülkenin enerjideki 2023 hedeflerine ulaşma noktasında büyük bir yol kat edeceğine vurgu yaptı.

"Kamu dönemine göre yatırımlarımız 3 kat arttı"

Programda ÇEDAŞ'ın yatırım ve çalışmaları ile ilgili de bilgiler veren Akboğa,"2017 yılında hizmet bölgemizde 133 milyon TL yatırım yaptık. Yatırımlar açısından özelleştirme ile kamu dönemini karşılaştırdığımızda özelleştirme sonrası üç katın üzerinde bir artış olduğunu görüyoruz. Müşteri memnuniyeti odaklı çalışmalarımıza devam ederken aynı zamanda bölgemizde istihdam alanı oluşturarak ekonomiye katkı sağlıyoruz. Yürüttüğümüz sosyal sorumluluk projeleri ile de toplumda farkındalık oluşturarak çevre ve doğaya karşı sorumluluğumuzu yerine getiriyoruz." şeklinde konuştu. - SİVAS