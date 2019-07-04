Cebelitarık'ta Suriye'ye petrol taşıyan tankere el kondu
İngiltere Kraliyet Deniz Piyadeleri Cebelitarık'ta Suriye'ye ham petrol taşıdığı iddia edilen bir tankere Avrupa Birliği yaptırımlarını ihlal ettiği gerekçesiyle el koydu.
İngiltere Kraliyet Deniz Piyadeleri Cebelitarık'ta Suriye'ye ham petrol taşıdığı iddia edilen bir tankere Avrupa Birliği yaptırımlarını ihlal ettiği gerekçesiyle el koydu.
Körfez üzerinden Afrika açıklarına doğru seyreden Grace 1 tankeri, İngiltere'nin Akdeniz girişindeki denizaşırı toprağına geçiş yaptıktan sonra durduruldu. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com
Son Dakika Haberleri
17:52 14 askerin öldüğü kazadan 3 gün sonra Putin: Yangın çıkan denizaltı nükleer enerji ile çalışıyor