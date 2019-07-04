Cebelitarık'ta Suriye'ye petrol taşıyan tankere el kondu

Cebelitarık'ta Suriye'ye petrol taşıyan tankere el kondu

İngiltere Kraliyet Deniz Piyadeleri Cebelitarık'ta Suriye'ye ham petrol taşıdığı iddia edilen bir tankere Avrupa Birliği yaptırımlarını ihlal ettiği gerekçesiyle el koydu.

Cebelitarık'ta Suriye'ye petrol taşıyan tankere el kondu

İngiltere Kraliyet Deniz Piyadeleri Cebelitarık'ta Suriye'ye ham petrol taşıdığı iddia edilen bir tankere Avrupa Birliği yaptırımlarını ihlal ettiği gerekçesiyle el koydu.

Körfez üzerinden Afrika açıklarına doğru seyreden Grace 1 tankeri, İngiltere'nin Akdeniz girişindeki denizaşırı toprağına geçiş yaptıktan sonra durduruldu. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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