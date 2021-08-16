ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor, ABD'li basketbolcu DeWanna Bonner'i kadrosuna kattı

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekibi ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor, ABD'li forvet DeWanna Bonner'i transfer etti.

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekibi ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor, ABD'li forvet DeWanna Bonner'i transfer etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, yeni sezonda Süper Lig, FIBA Avrupa Kupası ve Türkiye Kupası şampiyonluğu hedefleri doğrultusunda 33 yaşındaki DeWanna Bonner ile bir yıllık sözleşme imzalandı.

Amerikan Kadınlar Basketbol Ligi'nde (WNBA) 2 kez şampiyonluk yaşayan 1,93 metre boyundaki oyuncunun, yakın zamanda takımla çalışmalara katılması bekleniyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sezgin Pancar