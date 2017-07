Caz Festivali Usta Kontrbasçı Christian McBride'ı Konuk Ediyor

İlki 10 Temmuz Pazartesi günü Sultan Park Swissotel The Bosphorus'ta gerçekleştirilecek konserde son 20 yılda caz dünyası için vazgeçilmez bir yere sahip olan A.B.D.'li usta kontrbasçı Christian McBride, yeni projesi Christian McBride's New Jawn ile sahnede olacak.

Bugüne kadar işbirliği yaptığı Sonny Rollins, McCoy Tyner, Freddie Hubbard and Pat Metheny, Sting ve The Roots gibi sanatçı ve gruplarla 300'den fazla albüme imza atan McBride, yeni projesiyle cazseverin ufkunu biraz daha genişletiyor. Christian McBride's New Jawn ile cazın tecrübeli isimlerinden Josh Evans, Marcus Strickland ve Nasheet Waits'i bir araya getiren McBride, tükenmeyen enerjisiyle İstanbul Caz Festivali'nin konuğu oluyor. Saat 20.30'da başlayacak gecede açılışı ise caz ve blues'un saygın plak şirketi Blue Note'un yeni keşfi, büyüleyici vokalleriyle dinleyenleri kendisine hayran bırakan Kandace Springs yapacak. Springs, büyüleyici vokallerinin yanı sıra, soul, caz ve pop'u birleştiren eğlenceli şarkılarıyla önce A.B.D.'de kısa süre sonra ise tüm dünyada müzik dünyasının gündeminde haklı bir yer edindi. 27 yaşındaki şarkıcı, söz yazarı ve piyanist Kandace Springs, 2016'da Blue Note'dan çıkardığı "Soul Eyes" albümü ile eski dönem caz divalarının izini modern R&B'ye taşıyor.

Christian McBride, 11 Temmuz Salı günü ise festival izleyicileri ile TRT Hafif Müzik ve Caz Orkestrası'nın ev sahipliğinde gerçekleşecek konserde solist olarak konserde yer alacak. Saat 21.00'da Zorlu PSM Ana Sahne'de gerçekleştirilecek konserde, müzik kariyerinde bugüne kadar beş Grammy Ödülü'ne layık görülen McBride'ın yanı sıra, kendi besteleriyle olduğu kadar doğaçlama yeteneğiyle de hayranlık uyandıran usta cazcı Joshua Redman ve vokalleriyle Kandace Springs de aynı sahneyi paylaşacak. Sanatçılara, Türkiye'nin en köklü caz topluluklarından TRT Hafif Müzik ve Caz Orkestrası eşlik edecek. Joshua Redman, caz kariyerinde en iyi solist ödülüne sahip müzisyenlerden bir tanesi olmakla kalmıyor, aynı zamanda caza getirdiği yenilikçi anlayışla tanınıyor. Daha önce Salon İKSV sahnesine konuk olan ve 22. İstanbul Caz Festivali kapsamında da bir konser veren Redman ile beraber gecede sıradışı vokalleriyle Kandace Springs de Christian McBride'a eşlik edecek.