Çaykur Rizespor'dan teknik direktör Bülent Uygun'a destek - Haberler Spor
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Çaykur Rizespor'dan teknik direktör Bülent Uygun'a destek

AA / Muhittin Sandıkçı - Haberler | Spor
Çaykur Rizespor'dan teknik direktör Bülent Uygun'a destek

Çaykur Rizespor Kulübü, teknik direktörleri Bülent Uygun'a güvenin tam olduğunu, herhangi bir teknik direktör arayışı içerisinde olunmadığını bildirdi.

Çaykur Rizespor Kulübü, teknik direktörleri Bülent Uygun'a güvenin tam olduğunu, herhangi bir teknik direktör arayışı içerisinde olunmadığını bildirdi.

Yeşil-mavili kulüpten yapılan yazılı açıklamada, bazı yayın organlarında ve sosyal medya platformlarında teknik direktör arayışı içinde olunduğu şeklinde haberler yapıldığı belirtildi.

Bazı isimlerle görüşüldüğü, hatta ileri gidilerek anlaşma sağlandığının iddia edildiği aktarılan açıklamada, "Bu asılsız iddiaların hiçbiri gerçeği yansıtmamaktadır. Henüz daha ilk dört haftasını geride bıraktığımız uzun lig maratonunda hedeflerimiz doğrultusunda teknik direktörümüz Bülent Uygun'a olan güvenimiz, inancımız ve desteğimiz tamdır." ifadelerine yer verildi.

AA / Muhittin Sandıkçı - Spor Haberleri
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Haber: Çaykur Rizespor'dan teknik direktör Bülent Uygun'a destek - Haberler Spor
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