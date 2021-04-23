Çaykur Rizespor: 2-1
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Çaykur Rizespor: 2-1

Çaykur Rizespor: 2-1
Demirören Haber Ajansı / Ercan ATA - Haberler | Spor

STAT: Eryaman HAKEMLER: Bahattin Şimşek, Kemal Yılmaz, Yusuf Bozdoğan GENÇLERBİRLİĞİ: Übeyd- Johansson, Halil (Dk. 89 Mustafa Akbaş), Diego, Metehan, Soner, Sio (Dk. 70 Hüseyin Seyhan), Candeias, Piris, Lima, Stancu (Dk.84 Polomat)ÇAYKUR RİZESPOR: Tarık- Moroziuk, Talbi, Dilaver, Melnjak, Yasin (Dk.

STAT: Eryaman 

HAKEMLER: Bahattin Şimşek, Kemal Yılmaz, Yusuf Bozdoğan GENÇLERBİRLİĞİ: Übeyd- Johansson, Halil (Dk. 89 Mustafa Akbaş), Diego, Metehan, Soner, Sio (Dk. 70 Hüseyin Seyhan), Candeias, Piris, Lima, Stancu (Dk.84 Polomat)ÇAYKUR RİZESPOR: Tarık- Moroziuk, Talbi, Dilaver, Melnjak, Yasin (Dk. 78 Donsah), Michalak (Dk. 85 İsmail Köybaşı), Fernando, Sabo (Dk. 85 Soderlund), Djokovic, Remy (Dk. 66 Skoda)GOLLER: Dk. 45+1 Johansson, Dk.63 Sio (Gençlerbirliği) -  Dk.74 Samudio (Rizespor)SARI KARTLAR: Halil İbrahim (Gençlerbirliği)

Süper Lig'in 37'nci haftasında Gençlerbirliği sahasında Çaykur Rizespor'u konuk etti. Karşılaşmadan Gençlerbirliği 2-1 galip ayrıldı. 

15'inci dakikada Übeyd'in uzaklaştırmak istediği top Djokovic'in önünde kaldı. Djokovic, Übeyd'in kalede olmadığını görerek aşırtma bir vuruş denedi. Top dışarıya gitti.38'inci dakikada Sio sol çaprazdan sert bir vuruş yaptı. Tarık köşeye giden topu güçlükle çeldi.45+1'de  ceza yayında topla buluşan Johansson sol ayağı ile çok sert bir vuruş yaptı. Top köşeden ağlarla buluştu: 1-0.Karşılaşmanın ilk yarısı Gençlerbirliği'nin 1-0 üstünlüğü ile sonuçlandı.57'nci dakikada Djokovic ceza sahası dışından sert bir vuruş yaptı. Top az farkla auta gitti.63'üncü dakikada hızlı gelişen Gençlerbirliği atağında Stancu'nun pasıyla ceza sahası yayında topla buluşan Sio'nun şutunda savunmadan seken topu ağlara gönderdi: 2-0.68'inci dakikada sağ kanattan kullanılan köşe vuruşunda Skoda kafayı vurdu top üstten auta gitti.74'üncü dakikada sağ kanattan Moroziuk'un kullandığı köşe vuruşunda Samudio kafayı vurdu, yerden seken top ağlara gitti. 2-1.85'inci dakikada sol çaprazdan ceza sahasına sokulan Lima, kaleci ile karşı karşıya pozisyonda topu uzak direğin yanından dışarıya gönderdi. 90+2'nci dakikada Candeias'ın yerden arka direğe çıkarttığı topa Lima vuruşunu yaptı. Top üst direkten döndü. 

Karşılaşmanın uzatma dakikalarında başka pozisyon olmadı ve Gençlerbirliği Rizespor'u 2-1 mağlup etti.


- Ankara

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ercan ATA

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