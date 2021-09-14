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Çayırova Belediyesi Spor Lisesi yapıyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Çayırova Belediyesi Spor Lisesi yapıyor

Çayırova Belediyesi tarafından eğitime yüzde yüz destek kampanyası çerçevesinde yapılacak 24 derslikli Spor Lisesinin protokolü imzalandı.

Çayırova Belediyesi tarafından eğitime yüzde yüz destek kampanyası çerçevesinde yapılacak 24 derslikli Spor Lisesinin protokolü imzalandı.

Eğitime yüzde yüz destek kampanyası çerçevesinde Çayırova Belediyesi tarafından yapılacak Spor Lisesi için Kocaeli Valiliği'nde protokol imza töreni düzenlendi. Törene Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Çayırova Kaymakamı Hasan Gözen, Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Akmenşen ve Çayırova İlçe Milli Eğitim Müdürü Azmi Tunç katıldı. İmzalanan protokolü göre 11 bin 898 metrekare arazi üzerine yapılacak Çayırova Spor Lisesi 24 derslikten oluşacak.150 kişilik kız, 150 kişilik erkek pansiyon binası ve 500 kişilik spor salonunun yer alacağı proje tamamlandıktan sonra Milli Eğitim Bakanlığı'na devredilecek.

Çayırova'yı spor kendi yapma hedefiyle yola çıktıklarını ifade eden Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, "Bu doğrultuda proje ve çalışmalarımız devam ediyor, Belediyenin imkanları ile hayalindeki Spor Lisesi'ni Çayırova'ya kazandırmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Çocukların ve gençlerin geleceği için hız kesmeden yatırımlar sürecek. Çayırovamızı spor şehri yapmaya kararlıyız. Sporu tüm branşları ile sevdirmek, sportif başarılar elde etmek ve ilçemizin adını bu alanda marka yapmak için çalışıyoruz" dedi. - KOCAELİ

Çayırova Belediyesi Spor Lisesi yapıyor

Çayırova Belediyesi Spor Lisesi yapıyor

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Haber: Çayırova Belediyesi Spor Lisesi yapıyor - Haberler Spor
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