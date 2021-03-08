Çay ocağında çay yerine uyuşturucu servisi
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Çay ocağında çay yerine uyuşturucu servisi

08.03.2021 13:07 | Son Güncelleme: 08.03.2021 13:12
Çay ocağında çay yerine uyuşturucu servisi

Bursa'da çay ocağı işleten şahsın çay yerine uyuşturucu sattığı ortaya çıktı.

Bursa'da çay ocağı işleten şahsın çay yerine uyuşturucu sattığı ortaya çıktı.

İnegöl ilçesinde Oylat kaplıcaları civarında çay ocağı işleten Ü.A'nın (31), tatil bölgesinde uyuşturucu madde kullanarak ticaretini yaptığı istihbaratını alan İnegöl İlçe Jandarma ekipleri, bahse konu yere operasyon düzenledi. Çay ocağında arama yapan ekipler 145 gram bonzai, bir tabanca ele geçirdi. İfadesi alınan Ü.A. işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - BURSA

Çay ocağında çay yerine uyuşturucu servisi
Çay ocağında çay yerine uyuşturucu servisi
Çay ocağında çay yerine uyuşturucu servisi
Çay ocağında çay yerine uyuşturucu servisi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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