Çavuşoğlu, Tacikistan Temsilciler Meclisi Başkanı Zokirzoda ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Tacikistan Temsilciler Meclisi Başkanı Mahmadtoir Zokirzoda ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Tacikistan Temsilciler Meclisi Başkanı Mahmadtoir Zokirzoda ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 2 günlük resmi ziyaret için geldiği Tacikistan'da temaslarını sürdürüyor. Çavuşoğlu, Tacikistan Dışişleri Bakanı Sirojiddin Muhriddin ile baş başa görüşme gerçekleştirdi. Çavuşoğlu sonrasında Temsilciler Meclisi Başkanı Mahmadtoir Zokirzoda ile bir araya geldi. Görüşmede, parlamentolar arası temasların pandemiden sonra artırılması ele alındı.

Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) Eşbaşkanı Tacikistan Sanayi ve Yeni Teknolojiler Bakanı Şerali Kabir ile bir araya gelen Bakan Çavuşoğlu, görüşmede iki ülke arasındaki ekonomik işbirliğini değerlendirdi.

Bakan Çavuşoğlu'nun temasları çerçevesinde Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman tarafından kabul edilmesi bekleniyor.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı