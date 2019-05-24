Çavuşoğlu, Nazarbayev ve Tokayev tarafından kabul edildi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Nursultan temasları kapsamında Kazakistan Kurucu Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev ve Kazakistan Devlet Başkanı Kasım Cömert Tokayev tarafından kabul edildi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kazakistan temaslarına devam ediyor. Resmi ziyarette bulunduğu Kazakistan'da Dışişleri Bakanı Beybut Atamkulov tarafından bakanlık binasında karşılanan Çavuşoğlu, Atamkulov ile baş başa bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmesini tamamlayan Çavuşoğlu ardından Ortak Strateji Planlama Grubu (OSPG) V. Toplantısı'na katıldı. Toplantının ardından ortak basın mensuplarına hitap eden Çavuşoğlu, Çavuşoğlu Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev tarafından kabul edildi. Tokayev ile görüşmede, Türkiye ve Kazakistan arasındaki sosyal, siyasal, ekonomik ve kültürel konular ele alındı. Çavuşoğlu, 9 Haziran'da yapılacak seçimlerde Tokayev'e başarılar diledi.

Çavuşoğlu daha sonra Özbekistan Kurucu Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev tarafından kabul edildi. Görüşme sırasında konuşan Nazarbayev, ülkenin istikrarlı bir şekilde yoluna devam ettiğini dile getirdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamını Nursultan Nazarbayev'e ileten Bakan Çavuşoğlu, "Ulusal Güvenlik Konseyi Başkanı ve Nur Vatan Partisi Genel Başkanı olarak sorumluluklarınızın ve görevlerinizin devam edecek olması bizim için hem memnuniyet hem de güven vericidir. Kurucu Cumhurbaşkanı olarak ortaya koyduğunuz vizyonu en iyi bilen biziz. Aynı zaman da Türkiye-Kazakistan ilişkileri için ortaya koyduğunuz vizyonun faydalarını görüyoruz. Bölgesel ve küresel siyasetteki vizyonunuzun da her zaman faydasını gördük. Türk dünyasının birleşmesi için ortaya koyduğunuz vizyon sayesinde bugün Türk Konseyi ve diğer teşkilatlarla birlikte birliğimizi tesis ettik" ifadelerini kullandı. - NURSULTAN

Kaynak: İHA