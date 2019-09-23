Çavuşoğlu, avusturya dışişleri bakanı alexander schallenberg ile görüştü
Çavuşoğlu, Avusturya Dışişleri Bakanı Alexander Schallenberg ile görüştüABD, (DHA)- BM Genel Kurulu için New York'ta bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avusturya Dışişleri Bakanı Alexander Schallenberg ile görüştü.
23.09.2019 23:40
Çavuşoğlu, Avusturya Dışişleri Bakanı Alexander Schallenberg ile görüştü
ABD, (DHA)- BM Genel Kurulu için New York'ta bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avusturya Dışişleri Bakanı Alexander Schallenberg ile görüştü.
Kaynak: DHA