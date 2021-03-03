Çatalca'da gece bekçileri şüphelendikleri 2 kişinin üzerinde uyuşturucu buldu

ÇATALCA 'da gece bekçileri şüphelendikleri iki kişinin üzerinde uyuşturucu madde buldu. Karakola teslim edilen şüphelilerin iş yerlerinde arama yapan asayiş büro ekipleri hassas terazi ve çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirdi. 5 kişi gözaltına alınırken iki kişi de tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Çatalca'da 25 Şubat'ta saat 22.10 sıralarında devriye görevini yapan gece bekçileri şüphelendiği R.A ve E.K'yı durdurdu. Üst araması yapılan iki şüpheliden R.A'nın eşofmanından 13 adet alüminyum folyoya sarılı, 5 adet poşete sarılı toplamda 18 adet bonzai, 1 adet kağıda sarılı metamfetamin, E.K isimli şüphelinin çantasından ise 1 adet peçete kağıdına sarılı bonzai, 1 adet not kağıdına sarılı metanfetamin olduğu düşünülen maddeler ele geçirildi. Gece bekçileri tarafından Çatalca Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliğine teslim edilen R.A ve E.K'nın buradaki sorgularının ardından Çatalca Cumhuriyet Savcılığı'ndan alınan izin ile iş yerlerinde de arama yapıldı. İş yerinde yapılan aramalarda binanın bodrum katında 1 adet hassas terazi ve binanın değişik yerlerine gizlenmiş poşetler içerisinde uyuşturucu ve uyarıcı maddeler ele geçirildi. Çatalca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri R.A ve E.K'nın yanı sıra üç kişiyi daha gözaltına aldı. Sorguları tamamlanan 5 şüpheli adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkan 5 kişiden 3'ü serbest kalırken R.A ve E.K çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı