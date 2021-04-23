Çatak'ta 23 Nisan kutlamaları
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Çatak'ta 23 Nisan kutlamaları

Çatak'ta 23 Nisan kutlamaları
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Van'ın Çatak ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla konvoy oluşturularak çocukların bayramı kutlandı.

Van'ın Çatak ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla konvoy oluşturularak çocukların bayramı kutlandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü, İlçe Jandarma Komutanlığı, Çatak Belediyesi, Milli Eğitim Müdürlüğünün araçlarından oluşan konvoy, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları için siren çalarak ilçede tur attı.

Çatak İlçe Emniyet Müdürlüğü önünde hareket eden konvoy, ana cadde ve sokaklarda dolaşarak çocukların bayramını kutladı. - VAN

Çatak'ta 23 Nisan kutlamaları
Çatak'ta 23 Nisan kutlamaları

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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