Çarpıp kaçan kamyoneti takip eden otomobil sürücüsü kazaya yol açtı 1 yaralı
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Çarpıp kaçan kamyoneti takip eden otomobil sürücüsü kazaya yol açtı 1 yaralı

27.11.2020 04:35 | Son Güncelleme: 27.11.2020 04:39
Çarpıp kaçan kamyoneti takip eden otomobil sürücüsü kazaya yol açtı 1 yaralı

Çarpıp kaçan kamyoneti takip eden otomobil sürücüsü kazaya yol açtı 1 yaralı BURSA'nın İnegöl ilçesinde otomobiline çarpan kamyoneti takip eden sürücü, kazaya neden oldu.

Çarpıp kaçan kamyoneti takip eden otomobil sürücüsü kazaya yol açtı 1 yaralı
BURSA'nın İnegöl ilçesinde otomobiline çarpan kamyoneti takip eden sürücü, kazaya neden oldu. İddiaya göre otomobil sürücüsünün aracını üzerine sürdüğü kamyonet sürücüsününü kontrolünden çıkarak enerji nakil hattı beton direğe çarptı. Kazada kamyonet sürücüsü yaralandı.
Kaza, İnegöl ilçesi, Mimar Sinan Bulvarı üzerinde meydana geldi. Bulvar üzerinde seyir halinde olan Olgun Ç. (30) yönetimindeki 45 ABL 529 plakalı kamyonet, önünde seyreden Murat Ç. (26) yönetimindeki 16 AKU 660 plakalı otomobile arkadan çarptı. Kazanın ardından kamyonet sürücüsü durmayarak yoluna devam etti. Sürücü Murat Ç. otomobiliyle kamyoneti takip etmeye başladı. İddiaya göre otomobil sürücüsü, yanında seyrederken direksiyonu kamyonetin üzerine sürdü. Kamyonet kontrolden çıkarak yol kenarındaki enerji nakil hattı beton diğerine çarparak durabildi. Kaza sonucu kamyonet sürücüsü yaralandı. Yaralanan Olgun Ç., olay yerinden geçen özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yavuz YILMAZ

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