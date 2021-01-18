Çare Derneği gönüllüleri, sağlık hizmeti sunmak için Kenya'ya gitti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLARTÜMÜ

Çare Derneği gönüllüleri, sağlık hizmeti sunmak için Kenya'ya gitti

18.01.2021 12:49 | Son Güncelleme: 18.01.2021 12:52
Çare Derneği gönüllüleri, sağlık hizmeti sunmak için Kenya'ya gitti

Çare Derneğinin 5'i doktor 12 gönüllüsü, sağlık hizmeti sunmak için Kenya'ya hareket etti.

Çare Derneğinin 5'i doktor 12 gönüllüsü, sağlık hizmeti sunmak için Kenya'ya hareket etti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bir süredir yurt dışına gidemeyen dernek, Afrika'daki faaliyetlerine yeniden başladı.

Dernek gönüllüsü 5'i doktor 12 kişilik ekip, Kenya'nın Garba Tula bölgesine hareket etmek üzere İstanbul Havalimanı'na geldi.

Çare Derneği Genel Koordinatörü Tahir Mutlu, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, koronavirüs salgını nedeniyle yurt dışı seyahatlerine gelen sınırlandırmaların ardından öncelikle Afrika'da faaliyet gösteren ekiplerin eğitimlerini tamamladıklarını belirtti.

Mutlu, Afrika ağırlıklı yardım faaliyetleri yaptıklarını, 5'i doktor 12 kişilik bir ekiple bu kapsamda sağlık kampı ve bazı yardımlar için yola çıkacaklarını belirterek, şu bilgileri verdi:

"Sağlık kampımızda Kenya'nın Garba Tula bölgesindeki sağlık hizmetlerine erişemeyen insanlar için katarakt ile genel cerrahi ameliyatları gerçekleştireceğiz. Kampta 130 kişiye katarakt ameliyatı yapacağız. Yaklaşık 50 hastaya da genel cerrahi operasyonu yapmayı planlıyoruz. Göz, acil, kadın doğum, çocuk hastalıkları ve genel cerrahi olmak üzere 5 branşta hizmet vereceğiz."

Bölgede yaşayan çocuk ve ailelere Kur'an-ı Kerim dağıtacaklarını dile getiren Mutlu, yiyecek yardımının yanı sıra daha önce açtıkları su kuyularını da kontrol edeceklerini bildirdi.

Ekip, daha sonra THY'nin tarifeli uçağıyla Kenya'nın başkenti Nairobi'ye gitti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abidin Mutlu Bozdağ

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Vladimir Putin Süleyman Soylu Oğuzhan Asiltürk Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Can Yaman Zeki Müren İrem Derici Aleyna Tilki
Spor Fatih Terim Mustafa Yumlu Emre Taşdemir Tolga Ciğerci Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kar Kaza Beşiktaş Fenerbahçe
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Çare Derneği gönüllüleri, sağlık hizmeti sunmak için Kenya'ya gitti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.1.2021 13:01:10. #1.15#
title