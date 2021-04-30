(havadan görüntüyle) BARBAROS HAYRETTİN PAŞA İSTANBUL BOĞAZI'NDAN GEÇTİ

SİSMOGRAFİK Araştırma gemisi Barbaros Hayrettin Paşa, Karadeniz'deki petrol ve doğalgaz arama çalışmalarına katılmak için İstanbul Boğazı'ndan geçip Karadeniz'e açıldı.

Özgür EREN-Hasan YILDIRIM-Zeki GÜNAL-Yılma OKUR - SİSMOGRAFİK Araştırma gemisi Barbaros Hayrettin Paşa, Karadeniz'deki petrol ve doğalgaz arama çalışmalarına katılmak için İstanbul Boğazı'ndan geçip Karadeniz'e açıldı.

Sismografik Araştırma gemisi olarak inşa edilen gemi, 2013 Yılında Türkiye tarafından satın alındı. 85 metre uzunluğundaki gemi, bir süre Doğu Akdeniz'de Doğalgaz arama çalışmalarında bulundu. Araştırma gemisi bugün saat 13.30 sıralarından Marmara denizinden İstanbul Boğazı'na girdi. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO)'nun sahibi olduğu gemi, yaklaşık 1 saatte Fatih Sultan Mehmet Köprüsü altına ulaştı. Sahil Güvenlik ve Kıyı Emniyeti botların da sismik gemiye eşlik etti. Yaklaşık 2 saatte boğaz geçişini tamamlayan gemi, Karadeniz'de petrol ve doğalgaz arama çalışmalarına katılmak için Karadeniz'e açıldı. Araştırma gemisinin boğazdan geçişi havadan da görüntülendi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı