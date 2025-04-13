CANLI MAÇ İZLE | Kayserispor - Kasımpaşa maçı canlı izle! Bellona Kayserispor - Kasımpaşa maçı hangi kanalda, saat kaçta?
CANLI MAÇ İZLE | Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Kayserispor ile Kasımpaşa kozlarını paylaşacak. Futbolseverler, "Kayserispor - Kasımpaşa maçı saat kaçta, hangi kanalda, canlı izleme linki var mı?" sorularını araştırıyor. İşte, maçla ilgili tüm detaylar…
Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Kayserispor ile Kasımpaşa karşı karşıya geliyor. Ligde orta sıralarda yer alan iki takımın mücadelesi, futbolseverlerin dikkatini çekmiş durumda. Taraftarlar ve sporseverler, "Kayserispor - Kasımpaşa maçı saat kaçta başlayacak, hangi kanalda yayınlanacak ve canlı izleme linki var mı?" sorularına yanıt arıyor. Bu önemli karşılaşmanın detayları, yayın bilgileri ve maç öncesi gelişmeler merak konusu haline geldi. İşte, mücadeleye ilişkin tüm bilgiler…
KAYSERİSPOR - KASIMPAŞA MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?
Kayserispor ile Kasımpaşa, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında kozlarını paylaşacak. Heyecanla beklenen mücadele, 13 Nisan 2025 Pazar günü saat 16.00'da başlayacak. RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma, beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Sporseverler, bu zorlu mücadeleyi naklen takip edebilecek.
KAYSERİSPOR - KASIMPAŞA MAÇI İLK 11'LER!
Kayserispor: Bilal, Ramazan, Kolovetsios, Hosseini, Carole, Attamah, Kartal Kayra, Bourabia, Cardoso, Mane, Bahoken
Kasımpaşa: Gianniotis, Piatkowski, Sadık, Yasin, Rodrigues, Espinoza, Aytaç, Hajradinovic, Mortadha, Fall, Da Costa