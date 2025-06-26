CANLI DÖVİZ KURLARI | 26 Haziran 2025 bugün dolar ve euro kaç TL? Merkez Bankası döviz kurlarında son durum!

CANLI DÖVİZ KURLARI | 26 Haziran 2025 bugün dolar ve euro kaç TL? Merkez Bankası döviz kurlarında son durum!
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Euro kaç TL? Döviz piyasalarındaki hareketlilik hız kesmeden devam ediyor. ABD'nin ekonomi politikaları, merkez bankalarının faiz kararları ve Orta Doğu'daki artan jeopolitik tansiyon döviz fiyatlarında belirleyici faktörler arasında öne çıkıyor. Peki, Merkez Bankası döviz kuru nasıl? Euro kaç TL? Dolar/TL'de son durum ne? İşte, 26 Haziran 2025 Perşembe Merkez Bankası canlı döviz fiyatları ve detaylar…

Küresel piyasalarda yaşanan gelişmeler, döviz kurlarındaki dalgalanmaları hem yatırımcılar hem de vatandaşlar için yakından takip edilmesi gereken bir konu haline getiriyor. Özellikle son dönemde, Fed'in faiz indirimi sinyalleri, Avrupa Merkez Bankası'nın destekleyici adımları ve Orta Doğu'da yeniden tırmanışa geçen jeopolitik gerilimler döviz kurlarında hareketliliğe neden oluyor. Peki, 26 Haziran 2025 Perşembe itibarıyla Euro kaç TL, dolar ne kadar? İşte, döviz piyasasında güncel durum ve detaylar...

DOLAR KAÇ TL?

Dolar/TL, saat 10:44 itibariyla yüzde 0,06 değer kazanarak 39,7805'den işlem görüyor.

CANLI DÖVİZ KURLARI | 26 Haziran 2025 bugün dolar ve euro kaç TL? Merkez Bankası döviz kurlarında son durum!Euro ne kadar

EURO KAÇ TL OLDU?

Aynı şekilde Euro/TL yüzde 0,68 değer kazanarak 46,6704'ten işlem görüyor.

CANLI DÖVİZ KURLARI | 26 Haziran 2025 bugün dolar ve euro kaç TL? Merkez Bankası döviz kurlarında son durum!Sterlin ne kadar

STERLİN NE KADAR?

Sterlin/TL ise yüzde 0,76 artarak 54,7677'den satılıyor.

Haberler.com / Meryem Türk - Gündem
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