CANLI DÖVİZ KURLARI || 15 Temmuz 2025 bugün euro ve dolar ne kadar? MERKEZ BANKASI SON DAKİKA

CANLI DÖVİZ KURLARI || 15 Temmuz 2025 bugün euro ve dolar ne kadar? MERKEZ BANKASI SON DAKİKA
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Euro kaç TL? Döviz piyasalarındaki hareketlilik hız kesmeden devam ediyor. ABD'nin ekonomi politikaları, merkez bankalarının faiz kararları ve Orta Doğu'daki artan jeopolitik tansiyon döviz fiyatlarında belirleyici faktörler arasında öne çıkıyor. Peki, Merkez Bankası döviz kuru nasıl? Euro kaç TL? Dolar/TL'de son durum ne? İşte, 15 Temmuz 2025 Salı Merkez Bankası canlı döviz fiyatları ve detaylar…

Küresel piyasalarda yaşanan gelişmeler, döviz kurlarındaki dalgalanmaları hem yatırımcılar hem de vatandaşlar için yakından takip edilmesi gereken bir konu haline getiriyor. Özellikle son dönemde, Fed'in faiz indirimi sinyalleri, Avrupa Merkez Bankası'nın destekleyici adımları ve Orta Doğu'da yeniden tırmanışa geçen jeopolitik gerilimler döviz kurlarında hareketliliğe neden oluyor. Peki, 15 Temmuz 2025 Salı itibarıyla euro kaç TL, dolar ne kadar? İşte, döviz piyasasında güncel durum ve detaylar...

DOLAR KAÇ TL?

Dolar/TL, saat 16:35 itibariyla yüzde 0,11 değer kazanarak 40,2163'ten işlem görüyor.

CANLI DÖVİZ KURLARI || 15 Temmuz 2025 bugün euro ve dolar ne kadar? MERKEZ BANKASI SON DAKİKADolar ne kadar

EURO KAÇ TL OLDU?

Aynı şekilde Euro/TL yüzde 0,07 değer kazanarak 46,8916'dan işlem görüyor.

CANLI DÖVİZ KURLARI || 15 Temmuz 2025 bugün euro ve dolar ne kadar? MERKEZ BANKASI SON DAKİKAEuro kaç TL

STERLİN NE KADAR?

Sterlin/TL ise yüzde 0,14 artarak 54,0207'den satılıyor.

Haberler.com / Meryem Türk - Gündem
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