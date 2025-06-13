CANLI DÖVİZ KURLARI | 13 Haziran 2025 bugün Merkez Bankası dolar ve euro fiyatları ne kadar? Güncel döviz fiyatlarında son durum nedir?

CANLI DÖVİZ KURLARI | 13 Haziran 2025 bugün Merkez Bankası dolar ve euro fiyatları ne kadar? Güncel döviz fiyatlarında son durum nedir?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Döviz piyasalarındaki hareketlilik hız kesmeden devam ediyor. ABD'nin ekonomi politikaları, merkez bankalarının faiz kararları ve Orta Doğu'daki artan jeopolitik tansiyon döviz fiyatlarında belirleyici faktörler arasında öne çıkıyor. Peki, Merkez Bankası döviz kuru nasıl? Euro kaç TL? Dolar/TL'de son durum ne? İşte, 13 Haziran 2025 Cuma Merkez Bankası canlı döviz fiyatları ve detaylar…

Küresel piyasalarda yaşanan gelişmeler, döviz kurlarındaki dalgalanmaları hem yatırımcılar hem de vatandaşlar için yakından takip edilmesi gereken bir konu haline getiriyor. Özellikle son dönemde, Fed'in faiz indirimi sinyalleri, Avrupa Merkez Bankası'nın destekleyici adımları ve Orta Doğu'da yeniden tırmanışa geçen jeopolitik gerilimler döviz kurlarında hareketliliğe neden oluyor. Peki, 13 Haziran 2025 Cuma itibarıyla Euro kaç TL, dolar ne kadar? İşte, döviz piyasasında güncel durum ve detaylar...

DOLAR KAÇ TL?

Dolar/TL, saat 09:46 itibariyla yüzde 0,19 değer kazanarak 39,4268'den işlem görüyor.

CANLI DÖVİZ KURLARI | 13 Haziran 2025 bugün Merkez Bankası dolar ve euro fiyatları ne kadar? Güncel döviz fiyatlarında son durum nedir?Euro ne kadar

EURO KAÇ TL OLDU?

Aynı şekilde Euro/TL yüzde -0,48 değer kaybederek 45,5025'den işlem görüyor.

CANLI DÖVİZ KURLARI | 13 Haziran 2025 bugün Merkez Bankası dolar ve euro fiyatları ne kadar? Güncel döviz fiyatlarında son durum nedir?Sterlin kaç TL

STERLİN NE KADAR?

Sterlin/TL ise yüzde -0,55 azalarak 53,3749'dan satılıyor.

Haberler.com / Meryem Türk - Gündem
AK Parti'den İsrail'in İran'a saldırısına sert tepki

AK Parti'den İsrail'in İran'a saldırısına ilk yorum
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Acun Ilıcalı'nın Fenerbahçe'deki istifasının sebepleri ortaya çıktı

Neden istifa ettiği ortaya çıktı
İsrail'in saldırıları sonrası İran'dan ilk görüntüler! Gün ağarınca bilanço ortaya çıktı

İran'dan ilk görüntüler! Gün ağarınca bilanço ortaya çıktı
Düşen uçakta saatler önce seyahat! Sıkıntıları tek tek anlatmış

Düşen uçakta saatler önce seyahat! Söyledikleri kafa karıştırıcı
Galatasaray'a transfer olan Sane, Bayern Münih'e geri döndü! İşte sebebi

Leroy Sane, Bayern Münih'e geri döndü! İşte sebebi
Ognjen Mimovic, Fenerbahçe'yi sildi! Takımdan ayrılmak istiyor

Fenerbahçe'yi silip attı: Beni takımdan gönderin
75 yaşındaki adam karısını öldürüp intihar etti

Yaşlı çiftin tartışması kanlı bitti! Karısını öldürüp intihar etti
İran Dini Lideri Hamaney: İsrail kendisi için acı bir son hazırladı

Hamaney'den intikam yemini: Kendileri için acı bir son hazırladılar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.