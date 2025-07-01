CANLI ALTIN FİYATLARI | 1 Temmuz 2025 bugün gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatı ne kadar? Gram altın fiyatı ne kadar, altın yükseldi mi?

CANLI ALTIN FİYATLARI | 1 Temmuz 2025 bugün gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatı ne kadar? Gram altın fiyatı ne kadar, altın yükseldi mi?
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Küresel piyasalarda yaşanan gelişmeler, 1 Temmuz 2025 Salı günü altın fiyatlarının yukarı yönlü hareketini sürdürmesine neden oldu. Fed'in faiz indirimi sinyalleri ve Avrupa Merkez Bankası'nın destekleyici adımları, yatırımcıların altına yönelmesini sağladı. Orta Doğu'daki artan jeopolitik tansiyon ise altına olan talebi artırdı. Peki, 1 Temmuz 2025 tarihinde çeyrek altın, tam altın ne kadar? 1 Temmuz Salı gram altın ne kadar? İşte, detaylar…

1 Temmuz 2025 Salı günü altın piyasaları, küresel ekonomik gelişmelerin etkisiyle yukarı yönlü hareketini sürdürdü. ABD Merkez Bankası'ndan (Fed) gelen faiz indirimi mesajları ve Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) ekonomiyi canlandırmaya yönelik adımları, yatırımcıların güvenli liman olarak gördüğü altına olan ilgisini artırdı. Ayrıca, Orta Doğu'da yeniden tırmanışa geçen jeopolitik gerilimler de altın fiyatlarında yukarı yönlü baskı yaratan unsurlar arasında yer aldı. Bu gelişmelerle birlikte haftaya güçlü bir başlangıç yapan altın, yatırımcıların dikkatini yeniden üzerine çekti. Peki, bugün çeyrek ve tam altın ne kadar? Gram altın kaç TL? İşte güncel altın fiyatları ve detaylar…

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın saat 09:12 itibariyle yüzde 0,86 değer kazanarak 4264,11'den işlem görüyor.

CANLI ALTIN FİYATLARI | 1 Temmuz 2025 bugün gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatı ne kadar? Gram altın fiyatı ne kadar, altın yükseldi mi?Gram altın ne kadar

ÇEYREK ALTIN KAÇ TL?

Çeyrek altın saat 09:12 itibariyle yüzde 0,76 değer kazanarak 6810,29'dan işlem görüyor.

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın saat 09:12 itibariyle yüzde 0,76 artarak 13620,57'den işlem görüyor.

TAM ALTIN KAÇ TL OLDU?

Tam altın saat 09:12 itibariyle yüzde 0,76 değer kazanarak 27199,10'dan işlem görüyor.

CANLI ALTIN FİYATLARI | 1 Temmuz 2025 bugün gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatı ne kadar? Gram altın fiyatı ne kadar, altın yükseldi mi?Çeyrek altın ne kadar

ONS ALTIN KAÇ DOLAR ANLIK?

ONS altın, saat 09:12 itibariyle yüzde 0,76 artarak 3327,94'ten işlem görüyor.

KAPALIÇARŞI'DA ALTIN NE KADAR?

Kapalıçarşı'da gram altın güne 4194 liradan alınırken 4284 liradan satılıyor.

Haberler.com / Meryem Türk - Gündem
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