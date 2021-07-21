Cankurtaran olmayan plajda denize giren 2 kişi boğuldu
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Cankurtaran olmayan plajda denize giren 2 kişi boğuldu

Cankurtaran olmayan plajda denize giren 2 kişi boğuldu
Demirören Haber Ajansı / Selda Hatun Tan - Haberler | Güncel

KOCAELİ'nin Kandıra ilçesinde, cankurtaranların hizmet vermediği Tuzağzı sahilinde denize giren 2 kişi boğularak yaşamını yitirdi.

KOCAELİ'nin Kandıra ilçesinde, cankurtaranların hizmet vermediği Tuzağzı sahilinde denize giren 2 kişi boğularak yaşamını yitirdi.

Olay, sabah saatlerinde Babalı Mahallesi'ndeki Tuzağzı sahilinde meydana geldi. Cankurtaranların hizmet vermediği sahilde denize giren Nihal Güllü, Kardelen Güllü ve Atakan Güllü bir süre sonra dalgaların arasında çırpınmaya başladı. Durumu fark eden vatandaşlar, cankurtaranlara bildirerek zor durumdaki kişileri kurtarmak için suya girdi.

Yaklaşık 10 dakika mesafedeki Cebeci Halk Plajı'ndan gelen cankurtaranlar ile birlikte sudan bilinci kapalı şekilde çıkarılan Nihal Güllü, ambulans ile Kandıra Kazım Dinç Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kardelen Güllü ve Atakan Güllü'nün ise cansız bedenlerine ulaşıldı. Denizden çıkarılan 2 kişinin cenazesi morga kaldırıldı.

Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Selda Hatun Tan

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