Çankırı ve Kastamonu'da vatandaşların ormanlık alanlara girişi yasaklandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Çankırı ve Kastamonu'da vatandaşların ormanlık alanlara girişi yasaklandı

Çankırı ve Kastamonu'da vatandaşların ormanlık alanlara girişi yasaklandı
Anadolu Ajansı / Muhammed Kaygın - Haberler | Güncel

Çankırı ve Kastamonu'da vatandaşların ormanlık alanlara girişi yasaklandı.

Çankırı ve Kastamonu'da vatandaşların ormanlık alanlara girişi yasaklandı.

Çankırı Valiliğinden yapılan açıklamada, Orman Yangınları ile Mücadele Komisyonunca yangınlarla mücadele konusunda bir dizi tedbir alındığı belirtildi.

Açıklamada, "İlimiz sınırları içinde belirlenen mesire alanları hariç olmak üzere ormanlara piknik yapmak ve hayvan otlatmak başta olmak üzere her türlü giriş, 15 Eylül bitimine kadar yasaklanmıştır." ifadesine yer verildi.

Kastamonu

Kastamonu Valiliğinden yapılan açıklamada da 31 Temmuz-30 Eylül'de tescilli piknik ve mesire alanları dışında piknik yapılması, mangal, semaver ve ateş yakılmasının yasaklandığı bildirildi.

Piknik yapılmasına müsaade edilen tescilli mesire alanlarında saat 19.00'dan itibaren ateş, mangal ve semaver yakılmasının da yasaklandığına işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Görevli kişilerin haricinde vatandaşların ormanlara girişleri yasaklanmıştır. Ormanlar civarında bağ, bahçe temizliği amaçlı ateş yakılması, çoban ve avcı ateşi ile anız yakılması da yasaklanmıştır. Ormanlık alanlar civarında yapılacak düğün ve benzeri organizasyonlarda orman yangınlarına neden olabilecek havai fişek, niyet balonu gibi yanıcı madde kullanılması da yasaklanmıştır."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Kaygın

Gümüşhane'de ormana girmek yasaklandı
Gümüşhane'de ormana girmek yasaklandı
İstanbul Valiliği: '30 Temmuz-31 Ağustos tarihleri arasında ormanlara girmek, orman çevresinde ve içinde mola vermek, orman alanlarında piknik yapmak...
İstanbul Valiliği: "30 Temmuz-31 Ağustos tarihleri arasında ormanlara girmek, orman çevresinde ve içinde mola vermek, orman alanlarında piknik yapmak...
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Devlet Bahçeli Ömer Halisdemir Oğuzhan Asiltürk Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Sezen Aksu Acun Ilıcalı Bülent Serttaş İbrahim Tatlıses
Spor Aytaç Kara Mesut Özil Fatih Terim Rachid Ghezzal Hatice Kübra İlgün
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Çankırı ve Kastamonu'da vatandaşların ormanlık alanlara girişi yasaklandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 30.7.2021 18:29:51. #1.16#

title