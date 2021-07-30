Çankırı ve Kastamonu'da vatandaşların ormanlık alanlara girişi yasaklandı

Çankırı ve Kastamonu'da vatandaşların ormanlık alanlara girişi yasaklandı.

Çankırı ve Kastamonu'da vatandaşların ormanlık alanlara girişi yasaklandı.

Çankırı Valiliğinden yapılan açıklamada, Orman Yangınları ile Mücadele Komisyonunca yangınlarla mücadele konusunda bir dizi tedbir alındığı belirtildi.

Açıklamada, "İlimiz sınırları içinde belirlenen mesire alanları hariç olmak üzere ormanlara piknik yapmak ve hayvan otlatmak başta olmak üzere her türlü giriş, 15 Eylül bitimine kadar yasaklanmıştır." ifadesine yer verildi.

Kastamonu

Kastamonu Valiliğinden yapılan açıklamada da 31 Temmuz-30 Eylül'de tescilli piknik ve mesire alanları dışında piknik yapılması, mangal, semaver ve ateş yakılmasının yasaklandığı bildirildi.

Piknik yapılmasına müsaade edilen tescilli mesire alanlarında saat 19.00'dan itibaren ateş, mangal ve semaver yakılmasının da yasaklandığına işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Görevli kişilerin haricinde vatandaşların ormanlara girişleri yasaklanmıştır. Ormanlar civarında bağ, bahçe temizliği amaçlı ateş yakılması, çoban ve avcı ateşi ile anız yakılması da yasaklanmıştır. Ormanlık alanlar civarında yapılacak düğün ve benzeri organizasyonlarda orman yangınlarına neden olabilecek havai fişek, niyet balonu gibi yanıcı madde kullanılması da yasaklanmıştır."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Kaygın