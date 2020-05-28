Çankaya'dan dar gelirli vatandaşlara kuru soğan yardımı Çankaya Belediyesi, sosyal belediyecilik uygulamalarına hız verdi.

Çankaya Belediyesi, sosyal belediyecilik uygulamalarına hız verdi. Ramazan Bayramı sonrası sosyal yardımlarını sürdüren Çankaya Belediyesi, 50 ton kuru soğanı ücretsiz olarak dağıtmaya başladı. Üreticinin de desteklenmesini amaçlayan dağıtımlar, Yakup Abdal Mahallesi'nden başladı.

Ramazan Bayramı sonrası sosyal yardımları arttıran Çankaya Belediyesi, 50 ton soğanı yaklaşık 7 bin 500 aileye ulaştıracak. Dağıtımlar, bayram sonrası ilk olarak Çankaya'nın kırsal mahallesi olan Yakup Abdal'da başlatıldı. Çankaya'da sosyal yardımların artarak devam edeceğini kaydeden Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, "Bir yandan tıpkı süt projesinde olduğu gibi Ankara'daki üreticiyi desteklerken, diğer yandan Türkiye'nin tarım üreticisi bölgelerinden ürünleri tedarik ederek, oradaki çiftçiyi de desteklemeyi amaçlıyoruz. Böylece ülke içerisinde bir dayanışma kültürü oluşturmak istiyoruz" dedi.

Süt dağıtımı devam ediyor

Çankaya Belediyesi, 0-6 yaş arasındaki çocukları da unutmuyor. Çankaya Belediyesinin belirlediği ve belediyeden sosyal yardım alan vatandaşların çocukları için süt dağıtımı hız kesmeden devam ediyor. Korona virüs salgını nedeniyle zor günler geçiren ilçe sakinlerine yardım elini uzatan ve ihtiyaçlarını karşılayan belediye, sosyal yardım alan ailelerin çocuklarına süt yardımında bulunuyor. Çankaya Belediyesi bayramın hemen ertesinde Metin Oktay, Göktürk, Mimar Sinan ve Umut mahallelerinde süt dağıtımı gerçekleştirdi.

Belediye olarak hiçbir vatandaşın kendisini yalnız hissetmeyeceği anlayışı ile hareket ettiklerini belirten Belediye Başkanı Taşdelen, "Vatandaşlarımızın rahat ve huzurlu bir Ramazan geçirmeleri için erzak kolisi dağıttık. Salgın nedeniyle iftar çadırı kuramasak da ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza koli yardımında bulunduk. Bu süreçte vatandaşlarımızın 0-6 yaş arası çocuklarını düşünerek süt dağıtımına da ara vermeden devam ediyoruz" diye konuştu. - ANKARA

Kaynak: İHA