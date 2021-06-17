Çankaya'dan Çayyolu'na yeni hizmet binası
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Çankaya'dan Çayyolu'na yeni hizmet binası

Çankaya'dan Çayyolu'na yeni hizmet binası
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Çankaya Belediyesi, Yıldız Hizmet Binası'ndan sonra Çayyolu'na yeni bir hizmet binası inşa edecek.

Çankaya Belediyesi, Yıldız Hizmet Binası'ndan sonra Çayyolu'na yeni bir hizmet binası inşa edecek.

Kızılay'da bulunan ana binasının yanı sıra ek hizmet binalarıyla da belediye faaliyetlerini vatandaşın ayağına götüren Çankaya Belediyesi, yeni dönemde tüm hizmetlerini Çayyolu bölgesindeki vatandaşların da ayağına götürecek. Çayyolu'nun yanı sıra civardaki birçok mahallenin de yararlanacağı yeni hizmet binasının temeli bu yıl atılıyor. 2 kattan oluşacak 3 bin 211 metrekarelik yeni hizmet binasında kütüphane, konser ve konferans salonu ile kafeterya bulunacak. Çankayalılar, 16 derslikli Çankaya Evi de yer alacak yeni tesiste hobi kurslarından spora, müzik eğitiminden yabancı dil eğitimine birçok branşta hizmet alma imkanı bulacak. Çayyolu Hizmet Binası'nda belediye işlemleri için de pek çok hizmet birimi yer alacak.

"Değer katacak"

En kısa sürede önemli bir eseri daha Çankaya'ya kazandıracaklarını kaydeden Belediye Başkanı Alper Taşdelen, "Bizim için durmak yok. Çankaya'nın dört bir yanında yaptığımız, ortaya koyduğumuz bu gibi eserler bulundukları bölgenin değerine değer katıyor. 'Doğru Belediyecilik' anlayışımızla hizmetlerimize devam ediyoruz. Biz ranta değil halka yatırım yapıyor, halkın olanı halka kazandırıyoruz. Yeni Hizmet Binası Çayyolu'nun değerine değer katacak" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Çankaya'dan Çayyolu'na yeni hizmet binası
Çankaya'dan Çayyolu'na yeni hizmet binası
Çankaya'dan Çayyolu'na yeni hizmet binası

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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