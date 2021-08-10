Caner Erkin ve Lemos, Rizespor'a imza atıyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Caner Erkin ve Lemos, Rizespor'a imza atıyor

Haberler.com - Haberler | Spor

Fenerbahçe'den ayrılan sağ bek Gökhan Gönül'ü kadrosuna kadan Rizespor, gözden çıkarılan Caner ve Lemos'la da temasta. Caner'in Rize'ye sıcak baktığı belirtilirken, Lemos'un da kiralık olarak kadroya katılacağı aktarıldı.

Karadeniz ekibi Rizespor, bu sezon Süper Lig'de üst sıraları hedefliyor. Geçen sezon Bülent Uygun'un gelişiyle iyi bir ivme yakalayan ve hazırlık maçlarında etkili bir takım profili çizen Rize, kendisini ispatlamış futbolculara yöneldi. Geçtiğimiz günlerde Fenerbahçe'den ayrılan Gökhan Gönül imzayı atmıştı, şimdi sırada Caner ve Lemos var.

Caner Erkin ve Lemos, Rizespor'a imza atıyor

LEMOS KİRALIK

Caner'in, Gökhan'la da görüşerek Rizespor'a sıcak baktığı belirtildi. Lemos'un ise bonservisiyle ayrılma ihtimali düşük. Futbolcu da kiralık olarak gitmek istiyor. Fenerbahçe, Lemos konusunda net kararını vermiş değil.

Caner Erkin ve Lemos, Rizespor'a imza atıyor
Caner Erkin ve Lemos, Rizespor'a imza atıyor
Caner Erkin, Çaykur Rizespor'da! 2 yıllık sözleşmeye imza atacak
Caner Erkin, Çaykur Rizespor'da! 2 yıllık sözleşmeye imza atacak
Eski F.Bahçeli Serkan Balcı'dan olay Caner yorumu: Dilini tutamıyor
Eski F.Bahçeli Serkan Balcı'dan olay Caner yorumu: Dilini tutamıyor
Haber Yorumları (1)
LUT BEKTAŞ: yolunuz açık olsun başarınız daim olsun fenerin çocukları.
Cevap Yaz Yayından Kaldır
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk İlham Aliyev Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu Bekir Pakdemirli
Magazin Tuğba Özay Serdar Ortaç Demet Akalın Burcu Biricik
Spor Mesut Özil Merve Çoban Caner Erkin Fatih Terim Abdullah Avcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Caner Erkin ve Lemos, Rizespor'a imza atıyor - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 10.8.2021 13:07:08. #1.15#

title