Caner Erkin ve Lemos, Rizespor'a imza atıyor

Fenerbahçe'den ayrılan sağ bek Gökhan Gönül'ü kadrosuna kadan Rizespor, gözden çıkarılan Caner ve Lemos'la da temasta. Caner'in Rize'ye sıcak baktığı belirtilirken, Lemos'un da kiralık olarak kadroya katılacağı aktarıldı.

Karadeniz ekibi Rizespor, bu sezon Süper Lig'de üst sıraları hedefliyor. Geçen sezon Bülent Uygun'un gelişiyle iyi bir ivme yakalayan ve hazırlık maçlarında etkili bir takım profili çizen Rize, kendisini ispatlamış futbolculara yöneldi. Geçtiğimiz günlerde Fenerbahçe'den ayrılan Gökhan Gönül imzayı atmıştı, şimdi sırada Caner ve Lemos var.

LEMOS KİRALIK

Caner'in, Gökhan'la da görüşerek Rizespor'a sıcak baktığı belirtildi. Lemos'un ise bonservisiyle ayrılma ihtimali düşük. Futbolcu da kiralık olarak gitmek istiyor. Fenerbahçe, Lemos konusunda net kararını vermiş değil.