Canan Karatay'ın açıklaması ile turşucuların satışları patladı Eskişehir'deki turşucular, Prof. Dr. Canan Karatay'ın koronavirüsün korkulacak bir şey olmadığını öne sürerek, "Korona ve enfeksiyonlardan korunmak için ev sirkesi, ev yoğurdu, ev turşusu, turşu suyu tüketin" açıklamasından sonra işlerinin arttığını, özellikle lahana turşusuna yoğun talep aldıklarını belirtiyorlar.

İç Hastalıkları ve Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay, bir konferansında, turşu ve turşu suyunun kışlık hastalıklarına iyi geldiği, özellikle Çin'de çıkan koronavirüse karşı ilk mücadelesi olarak turşunun etkili olacağını belirtmişti. Turşucular, bu açıklamanın turşu satışlarını arttırdığı belirtiliyor.

"TALEPLER İNANILMAZ DERECEDE ARTTI"

Eskişehir'de turşu dükkanı bulunan Güray Atalay, turşu satışları çok yükseldiği, özellikle lahana turşusu ve turşu suyuna olan taleplere yetişmez hale gediği dile getirdi. Atalay, "Canan Karatay hocamız son zamanlarda ortaya çıkan koronavirüse karşı turşu suyu ve lahana turşusunun çok daha etkili olacağını söyledi. Tabi bu duyurulunca halk buna yöneldi ve turşu suyu ve lahana turşusuna olan talepler inanılmaz derecede arttı. Özellikle lahana turşusuna çok yoğun talep var şu an da. Çünkü uzmanların belirttiğine göre lahana turşusunun faydaları çok fazla. İnsanların bağışıklık sistemini kuvvetlendiriyor. Karaciğerin yağlanmasını önleniyor. Şekeri düzenleniyor. Aynı zamanda çoğunlukla lahana turşun suyu kullandığımız için onun faydaları da aynı. Ayrıca turşu suyu kilo vermeye yardımcı oluyor. Yemek sonrası şişkinliği de önlüyor. Şimdi Canan hocamızın bu konuyu bir daha gündeme getirdiğini insanlar medya aracıyla duydu. Hocamız turşu ve turşu suyun korona virüse karşı ilk mücadelesi olarak etkili olacağı söyledi. O yüzden lahana turşuya olan talepler çok çok arttı. Gelen müşterilerim de aman virüse yakalanmayalım, aman hasta olmayalım diye bir bardak turşu suyu alıyor. Bunların talebe yetişmez hale geldik" dedi.

SATIŞLAR İKİYE KATLANDI

Güray Atakay, yükselen satışları ile ilgili şu bilgileri paylaştı:

"Şimdi bizim turşu suyu satışlarımız yazın çok daha fazla oluyor ama kışın da günde normalde 150-200 bardak turşu suyu sattığımız zaman, şimdi bu ikiye katlandı. Lahana turşusu da günde yaklaşık 20 kilo satıyorken, o da şimdi ikiye katlandı. Lahana turşusunun böyle talep yoğunluk olacağını bizde tahmin etmiyorduk tabi ki. Bu sefer de biz nasıl talepleri karşılayacağız onu düşünüyoruz."

Kaynak: İHA